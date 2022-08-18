滙控報告：預料2030年亞洲這裏最多百萬富豪　香港將超美國

根據滙控（HSBC）一份8月16日發表的報告稱，到2030年，新加坡是亞洲成年人當中百萬富豪比例最高的經濟體，本是榜首的澳洲，變成屈居第二。屆時排名澳洲之後料是香港和台灣。



報告比較區內15個經濟體，包括新加坡、中港台、馬來西亞及日本等。研究着眼於銀行存款、證券和股票的投資以得出數據，同時還考慮物業所有權（減去未償還的抵押貸款之後）。

現時在亞洲，澳洲成年百萬富翁佔整體人口8%，新加坡排名僅次於澳洲，為7.5%。台灣是5.9%。

報告預計新加坡的百萬富翁在其居民（包括永久居民和公民）中的比例將從2021年的7.5%，增至2025年的9.8%，2030年時達到13.4%。屆時澳洲為12.5%、香港11.1%。

從絕對值來看，這意味着新加坡百萬富翁人數會從現在的40萬，增加到2030年的70萬。

新加坡：圖為2020年4月7日，新加坡魚尾獅公園的景色。（Getty）

港8年後人數超美？

報告預料，來到2030年底，中國大陸有約4.4%的成年人，以及印度不到1%的成年人可能成為百萬富翁。屆時美國這個數字料為8.8%。

內文還稱，到時新加坡、澳洲、香港和台灣的百萬富翁數量可能相對比美國還多，韓國和新西蘭也接近。

圖為北京民眾2021年2月14日在購物街消費。（AP）

中印及其他地方

從絕對值來看，中國大陸將繼續是百萬富翁最多的地方，由目前約1,700萬人增加到2030年底的5,000萬人。 預計到2035年，人數將增至近8,000 萬。

報告內文稱到2030年，印度的百萬富翁人數也將達到660萬，超過整個東盟。

內文預計到2030年，越南、菲律賓和印度擁有至少25萬美元財富的成年人人數將增一倍以上，印尼和馬來西亞沒有遠遠落後。