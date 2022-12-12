印媒：中印軍隊12月9日邊境交火衝突　數名中印士兵受傷

印媒12月12日稱，中印軍隊9日在印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南）交火，數名印度及中國士兵在衝突中受傷。



據《印度教徒報》援引消息人士的話報道，中印軍隊曾經交火。

印度《論壇報》12日稱事件中雙方士兵都有人受傷，沒人死亡。

俄衛網12日引述印媒得到的軍方消息稱，印軍受傷人數介乎8至9人，中國方面有「數名」解放軍受傷。印軍消息稱，數名印軍在事件中骨折受傷。

《論壇報》12日引述消息稱，事件發生在達旺地區（Tawang Area／Dawang Area）的揚子（Yangtse），當地接近邊境實際控制線（Line of Actual Control，LAC）。

俄衛網12日引述印度方面的消息稱，事發時有逾600名解放軍在該區。印軍以「堅定及果斷的態度」面對解放軍，「是次對抗導致雙方數人受傷」。

同一地區以往都有發生涉及中印軍隊的對峙事件。

印軍消息稱，在達旺地區實控線一些地區，雙方都對哪裏是屬於本國有不同看法，並會巡邏到他們認為是己方的地方。這個趨勢自2006年開始。

據印度方面稱，據稱中國和印度軍隊在衝突發生後自有爭議的地區撤離。身在當地的中印指揮官據報已會面，進行討論以及為局勢降溫。

俄衛網稱中國政府及中國媒體仍未就事件評論。

路透社12日稱，印度外交部未即時回應媒體置評的請求。

圖為2020年9月9日，位於印控克什米爾的斯利那加-拉達克公路上，印度軍方車隊在行駛。（AP）

印度和中國在其近3,500公里的共同邊界的幾個部份有主權爭議，甚至在1962年爆發中印邊界戰爭。

中印較近期且情況較嚴重的一次的衝突發生在2020年。印度和中國邊防人員2020年5月互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）發生對峙；同年6月，雙方士兵在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生流血鬥毆。印度公布其傷亡情況，至少20名印度士兵死亡。中國未有公開傷亡人數。之後一段時間，中印在有關地區軍事存在與兵力等一度大幅增加。

中印國防部2021年2月初先後宣布從班公湖北岸和南岸地區撤出衝突後駐紮在該地區的部隊。以後雙方舉行軍區指揮官級別的16輪中印邊境解決方案談判。