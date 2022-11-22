習近平和莫迪為何接連在國際會議場合無會晤？

二十國集團領導人峰會以及亞太經合組織領導人峰會均已經閉幕，中國國家主席習近平的出訪行程告一段落。值得注意的是，在G20峰會期間，習近平正式會見了法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、韓國總統尹錫悦、聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）等12位領導人。

習近平和英國首相以及加拿大領導人也有場外非正式交談。但公開資料顯示習近平和印度總理莫迪（Narendra Modi）僅僅在G20晚宴現場短暫數秒握手，直到會議結束兩人也沒有正式會見安排和短暫交談安排。

此次參會出訪是習近平中共二十大結束後首次出訪，會見了全世界和亞太地區幾乎所有重要國家的領導人。印度既是重要的新興國家，也是地區舉足輕重的國家，更是中國鄰國。從上合到G20，習近平和莫迪僅有短暫握手，並無正式會見較為反常。

習近平2013年起開始擔任中國國家主席，疫情之前中印領導人在G20峰會的接觸有三種形式，一是直接會見，比如2016年、2018年的G20峰會期間，習近平均會見了莫迪。一是透過中俄印機制見面。比如2016年、2018年、2019年的G20峰會期間，中俄印領導人舉行三方會晤。一是通過金磚機制。2013年至2019年的G20峰會期間，金磚國家領導人均舉行非正式或者正式會晤。

此次2022年G20峰會，俄羅斯和巴西領導人缺席，峰會期間的中俄印領導人峰會和金磚國家領導人會晤自然沒有舉行。不過習近平會見了南非總統，但並沒有和參加G20的金磚國家領導人印度總理莫迪會晤。

2022年11月15日，習近平在巴厘島會見南非總統拉馬福薩。（中國外交部）

今年9月中旬，習近平疫情三年多來首次出訪，前往中亞參加上海合作組織領導人峰會，當時習近平會見了幾乎所有的上合成員國領導人，但沒有會見莫迪。印度2014年正式申請加入上合，2017年正式成為上合成員國，此前從2015年至2019年的上合領導人峰會期間， 習近平和莫迪均進行了會晤。

有聲音認為2020年的中印加勒萬邊界流血衝突對兩國關係造成裂縫，是中印領導人在國際會議場合無會晤的原因。不過近來中印雙方的談判進展顯著。9月的上合領導人峰會前夕，中印兩軍在位加南達坂一線部隊開始同步有計劃組織脱離接觸。這實際上是一個利好消息。當時普遍認為會為兩國領導人見面鋪平了道路。而結果是兩國領導人並沒有會見。

此次G20峰會期間，中國外交部新聞發言人在回應中印領導人是否會晤的提問時稱，「中國和印度保持良好的關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。我們也希望印方同中方相向而行，切實落實好兩國領導人的重要共識，推動中印關係穩定健康發展，維護中印兩國以及廣大發展中國家的共同利益。」

「希望印方同中方相向而行」這句話意味深長，暴露出的兩國關係狀況絕非簡單的邊界衝突可以概括。