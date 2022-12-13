中印軍隊邊境衝突　印度防長指控中國軍人試圖越界

中印軍隊據報12月9日在印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南）發生衝突，造成數名印度及中國士兵受傷，印度防長辛格（Rajnath Singh）12月13日指控中方軍人試圖越界，稱印軍當時是為了阻止解放軍進入印度境內。



辛格13日在國會表示「解放軍部隊試圖單方面改變現狀，侵佔達旺地區揚子（Yangtse）的實際控制線。」

他又指「我方軍人堅決地應對中方，在對峙中發生了混戰，印軍勇敢地阻止解放軍侵佔我方領土，迫使其撤回崗位。兩方均有一些士兵在小規模衝突中受傷。」他稱印軍沒有人死亡或重傷。

路透社指，中國駐印度大使館暫未有回應。

印媒12月12日稱，中印軍隊9日在印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南）交火，數名印度及中國士兵在衝突中受傷。印度《論壇報》稱事件中雙方士兵都有人受傷，沒人死亡。

俄衛網12日引述印媒得到的軍方消息稱，印軍受傷人數介乎8至9人，中國方面有「數名」解放軍受傷。印軍消息稱，數名印軍在事件中骨折受傷。

同一地區以往都有發生涉及中印軍隊的對峙事件。

印度和中國在其近3,500公里的共同邊界的幾個部份有主權爭議，甚至在1962年爆發中印邊界戰爭。

中印較近期且情況較嚴重的一次的衝突發生在2020年。印度和中國邊防人員2020年5月互指對方違反邊境協議而在拉達克（Ladakh）發生對峙；同年6月，雙方士兵在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生流血鬥毆。印度公布其傷亡情況，至少20名印度士兵死亡。中國未有公開傷亡人數。之後一段時間，中印在有關地區軍事存在與兵力等一度大幅增加。

中印國防部2021年2月初先後宣布從班公湖北岸和南岸地區撤出衝突後駐紮在該地區的部隊。以後雙方舉行軍區指揮官級別的16輪中印邊境解決方案談判。