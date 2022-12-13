中印軍隊邊境衝突　解放軍：中方巡邏遭印軍非法越線攔阻

印媒指中印軍隊12月9日在印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南）衝突，數名印度及中國士兵受傷。中國解放軍西部戰區13日表示，邊防部隊當時在實際控制線中方一側組織例行巡邏，遭印軍非法越線攔阻，中方要求印方嚴格管控約束一線部隊。



中國人民解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華表示，12月9日，西部戰區邊防部隊位中印邊境東段東章地區實控線中方一側組織例行巡邏，遭到印軍非法越線攔阻。

雙方已脫離接觸

他指中方應對處置專業規範有力，穩控現地局勢，目前中印雙方已脫離接觸，「我們要求印方嚴格管控約束一線部隊，與中方一道共同維護邊境和平與安寧。」

印度防長辛格（Rajnath Singh）12月13日則指控中方軍人試圖越界，稱印軍當時是為了阻止解放軍進入印度境內。

他在國會表示「解放軍部隊試圖單方面改變現狀，侵佔達旺地區揚子（Yangtse）的實際控制線。」

辛格又指「我方軍人堅決地應對中方，在對峙中發生了混戰，印軍勇敢地阻止解放軍侵佔我方領土，迫使其撤回崗位。兩方均有一些士兵在小規模衝突中受傷。」他稱印軍沒有人死亡或重傷。