Elon Musk全球首富地位不保　Tesla股價下挫導致身家縮水

《福布斯》（Forbes）及彭博社（Bloomberg）12月13日公布最新一份全球富翁排行榜，最近入主Twitter的馬斯克（Elon Musk）失守全球首富地位，由LVMH主席兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）取代。



英國廣播公司（BBC）報道，馬斯克現時坐擁1,768億美元身家，比對上一年蒸發45億美元。他身家縮水的主要原因，與一手創辦的Tesla股價受挫有關。馬斯克在今年初公布以440億美元收購Twitter計劃，但被指作價太高而一度「縮沙」，最終拉鋸多時後才達成收購協議。

馬斯克為了完成收購，沽出大量Tesla股票，推低公司股價。再加上全球經濟放緩，投資者憂慮外界對Tesla電動車的需求，以及面對其他公司的競爭等，亦影響股價表現。

至於阿爾諾的身家增加27億美元，令他以1,886億美元總身家，力壓馬斯克，升上全球富豪榜首。

根據《福布斯》排名，打入十強的富豪按次序分別為：

1. LVMH主席兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault），1,886億美元（下同）

2. Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），1,768億元

3.印度首富、商界大亨阿達尼（Gautam Adani），1,340億元

4. Amazon創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），1,157億元

5. 股神巴菲特（Warren Buffett），1,083億元

6. 微軟創辦人蓋茨（Bill Gates），1,069億元

7. 甲骨文（Oracle）創辦人埃利森（Larry Ellison），1,029億元

8. 印度信實集團（Reliance Industries）董事長安巴尼（Mukesh Ambani），925億元

9. Google共同創辦人佩吉（Larry Page），830億元

10. 微軟前任行政總裁鮑爾默（Steve Ballmer），828億元

至於香港就有4人獲列入富豪百人榜，包括李嘉誠（334億元，36位）、曾毓群（331億元，39位）、李兆基（307億，44位）及吳光正（179億，90位），其中《福布斯》指出，曾毓群的身家減少10億元，與馬斯克及埃利森並列為最大輸家。