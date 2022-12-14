波斯尼亞獲歐盟候選成員國資格　為入歐踏出重要一步

歐盟27個成員國12月13日達成協議，同意向波斯尼亞（Bosnia）給予候選成員國資格，是這個巴爾幹半島國家邁向入歐的重要一步。



半島電視台（Al-Jazeera）報道，歐盟委員會（European Commission）10月建議展開波斯尼亞的入歐程序後，27個成員國的歐洲事務部長13日聚首比利時布魯塞爾，討論有關事項。

擔任歐盟輪任主席國的捷克，其歐洲事務部長貝克（Mikulas Bek）表示，今次決定象徵各成員國發出承諾擴大歐盟的訊息。歐盟領袖會於15日舉行峰會，屆時會正式簽署向波斯尼亞授予歐盟候選成員國資格的文件。

波斯尼亞外長圖爾科維奇（Bisera Turkovic）表示，國家成為歐盟候選國，有助世界的投資者視到當地為正面及進展的機會。

波斯尼亞正式入歐之前，仍需完成包括司法、打擊貪污、憲法及選舉方式等多項主要改革。而除了波斯尼亞，土耳其（Türkiye）、北馬其頓（North Macedonia）、黑山（Montenegro）、塞爾維亞（Serbia）、阿爾巴尼亞（Albania）、摩爾多瓦（Moldova）及烏克蘭（Ukraine）亦是候選國，另外科索沃（Kosovo）則宣布有意有今年內申請加入。