美媒：科索沃未來數天提交申請　初步目標2030年加入歐盟

科索沃當局第一副總理比斯利米（Besnik Bislimi）對美媒表示，科索沃計劃在未來幾天正式提交加入歐盟的申請，以此向歐洲各國政府表明，其對改革和向歐盟靠攏的態度是認真的。



據美國政治新聞網站《政治報》Politico在11日報道，比斯利米表示，「我們已經準備好讓科索沃走上新的軌道。」

他説，科索沃要準備好成為歐盟成員國還需要一段時間，他把2030年作為加入歐盟的初步目標。

「歐盟如果沒有西巴爾幹地區，就永遠不會完整。」他還指出，科索沃的一個優勢是其年輕人口，他們是最熱衷於加入歐盟的人。

科索沃已獲得美國及西方國家的承認，但俄羅斯等多國仍然未承認它獨立，5個歐盟成員國——塞浦路斯、希臘、羅馬尼亞、斯洛伐克和西班牙，也不承認科索沃的獨立。

多年來，歐盟東擴一直停滯不前。近期，歐盟特別關注西巴爾幹地區，向該地區宣傳融入歐盟的未來前景。

科索沃是原南聯盟塞爾維亞共和國的自治省，當地阿爾巴尼亞族分離主義武裝與政府軍1998年爆發衝突，以美國為首的北大西洋公約組織軍事介入，轟炸南聯盟。1999年6月科索沃戰爭結束後當地由聯合國託管。2008年2月，科索沃單方面宣布獨立，但塞爾維亞始終堅持其對科索沃擁有主權。