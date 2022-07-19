馮德萊恩：阿爾巴尼亞和北馬其頓啟動加入歐盟談判

歐盟（EU）7月19日展開歐洲巴爾幹半島國家北馬其頓（North Macedonia）與阿爾巴尼亞（Albania）的入盟談判。



歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟輪值主席國捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）、阿爾巴尼亞總理拉馬（Edi Rama）和北馬其頓總理科瓦切夫斯基（Dimitar Kovacevski）出席聯合記者會期間，馮德萊恩形容這是「歷史時刻」。

🇦🇱🇲🇰 Today, Albania and North Macedonia open accession negotiations with the EU.



This historic moment is your success. The result of your hard work.



The @EU_Commission has supported you all the way. We will continue to do so.

https://t.co/pwPF51Bs17 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 19, 2022

歐盟成員國保加利亞（Bulgaria）自2020年以來一直阻止北馬其頓加入歐盟的談判。直至16日，北馬其頓國會通過由法國斡旋、與保加利亞達成的協議，科瓦切夫斯基稱：「終於，17年後，我們開始與歐盟進行入盟談判進程。」

共同歷史、語言、領土紛爭，以及承認北馬其頓國內保加利亞籍少數民族的爭議造成保加利亞與北馬其頓間的分歧。其中一種說法是，保加利亞人和馬其頓人屬同一人種，由於地緣政治因素，保加利亞在二戰後分裂為兩個國家。