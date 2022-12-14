中印邊境︱印媒：中國部署無人機與直升機　印度派戰機升空應對

中印軍隊12月9日在邊境發生衝突後，印媒12月14日引述消息人士報道，當時在現場的中方士兵達到約300人，又指近來中國在邊境無人機與直升機，印度曾派戰機升空應對。



《印度時報》指，雖然中印兩方過去在達旺地區揚子（Yangtse）也曾發生對峙事件，但這次涉事的中方士兵多於平常，達到約300人，消息人士認為這麼多人的行動需先得到解放軍高層的批准。

消息人士又指，中方近來在實際控制線（LAC）一帶加強部署無人機與直升機，在過去2、3周，印度曾2、3度派出Su-30MKI戰機升空應對，消息人士指「無人機沒有侵犯印度領空，但確實朝向實際控制線沿線的印度軍隊陣地。」

印媒之前指中印軍隊12月9日在印度阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南）衝突，數名印度及中國士兵受傷，中印雙方之後互相指控。

中國解放軍西部戰區13日表示，邊防部隊當時在實際控制線中方一側組織例行巡邏，遭印軍非法越線攔阻，中方要求印方嚴格管控約束一線部隊。

印度防長辛格（Rajnath Singh）13日則指控中方軍人試圖越界，稱印軍當時是為了阻止解放軍進入印度境內。