Twitter暫停追蹤Elon Musk私人飛機帳戶　遭批評「搬龍門」

美國大學生史威尼（Jack Sweeney）在Twitter建立賬號Elon Musk's Jet（@ElonJet），以追蹤最近入主該公司的Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）私人飛機，不過該帳戶最近就遭Twitter停用。



CNBC及路透社12月14日報道，史威尼在個人Twitter留言，指@ElonJet似乎被禁用，呼籲大家到其他平台追蹤他的情況。他之後再表示，另一個用於追蹤馬斯克旗下公司Space X員工專機的帳戶亦被封殺，不久之後其個人帳戶都無法使用。

史威尼在自己無法使用前，指事件是有協調發生，他肯定馬斯克對此知情。

這名20歲大學生稱，自己是Tesla和Space X的支持者，於是在2020年6月建立@ElonJet，並吸引超過50萬用戶追蹤。馬斯克入主Twitter後，曾形容對方的帳戶有「直接影響個人安全風險」，但承諾平台的言論自由，不會封殺該帳戶。而馬斯克以往曾以安全風險為由，向對方開價5000美元換取取消帳戶。

不過史威尼在12月10日公開多段帖文，稱@ElonJet帳號遭秘密屏蔽，指有員工透露，Twitter的信任及安全委員會的副主席下屏蔽令。

馬斯克14日回應指，任何實時「起底」其他人的帳戶構成人身威脅，因此需要封殺，但以延遲方式披露其他人行蹤則可接受。史威尼批評馬斯克公開「走數」，反映Twitter的規例就像「龍門任搬」一樣。