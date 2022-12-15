土耳其伊斯坦堡市長被判監2年7個月　或影響出戰總統選舉機會

撰文：房伊媚
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土耳其伊斯坦堡（Istanbul）市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）12月14日被法院判處監禁2年7個月，法院也對他實施政治禁令。他本來被視為反對派會派出的總統候選人、會在2023年的總統選舉中成為現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的對手。

伊馬姆奧盧被定罪的原因是，他被指在2019年的市長選舉中勝出後，發表侮辱公職人員的言論。判刑及政治禁令仍須得到上訴法院的確認後才可執行。

伊馬姆奧盧14日照常工作。他對支持者說，法院的判決標誌着「極度不合法的行為」，證明現今的土耳其沒公義。他說選民會在2023年6月前舉行的總統和國會選舉中作出回應。

在2019年的伊斯坦堡市長選舉中，伊馬姆奧盧擊敗埃爾多安所屬正義與發展黨（AKP）的候選人。正義與發展黨其後投訴投票過程涉及違規，這令首次投票結果被廢除。後來伊斯坦堡市長選舉重新投票，伊馬姆奧盧再次勝出。

他在再當選後，指廢除首次投票結果的人是「蠢人」。他表示，內政部長索伊盧（Süleyman Soylu）也曾稱他是蠢人，他之所以會稱呼廢除投票結果的人是蠢人，是為了回應索伊盧。

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