土耳其擬向敘利亞擴大軍事行動　華府警告：影響美軍打擊ISIS

土耳其近日空襲敘利亞北部地區，報復最大城市伊斯坦堡（Istanbul）日前發生造成6死的炸彈襲擊事件，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）更揚言空襲只是軍事行動的序幕，稱在適當時候會發動地面攻勢。



事件引起國際社會關注，美國國防部11月23日警告，土耳其的軍事行動危害在當地執行打擊極端組織ISIS的美軍安全和成效，呼籲對方克制。

半島電視台（Al-Jazeera）報道，美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）表示，土耳其最近在敘利亞的空襲，直接威脅在當地打擊ISIS以及扣留數以萬計ISIS成員的美軍人員與夥伴安全。

賴德認為，局勢升溫不利打擊ISIS的進展。他的言論是華府至今對北約盟友土耳其的最嚴厲譴責，不過他強調，華府認同土耳其的合法安全憂慮，惟現時土耳其應需緩和局勢，專注於應對ISIS的任務，保障參與有關任務的地面人員安全。

除了美國，俄羅斯亦表明反對土耳其向敘利亞發動地面攻勢。

目前美軍有大約900名人員部署於敘利亞，他們主要在東北部與的庫爾德族民兵組織「敘利亞民主軍」（Syrian Democratic Forces，SDF）聯手打擊ISIS武裝份子。

SDF由人民保護聯盟（YPG）領導，惟埃爾多安將伊斯坦堡炸彈爆炸事件歸咎於庫爾德工人黨（PKK）及人民保護聯盟，不過該兩個組織都否認參與其中，而目前亦未有組織承認責任。