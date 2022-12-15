中國駐曼徹斯特總領事館衝突　北京：會強而有力地反擊

一批居英港人10月16日在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，美媒稱領事館成員與示威者發生肢體衝突，期間有人被拖入領事館毆打。中國外交部12月15日指控英國未能保護中國領事館的職員，中方指會採取「強而有力的反擊措施」。



中國外交部發言人汪文斌12月15日說：「我們促請英方……停止政治操縱，並確保中國駐英總領館正常運作。」

中國駐曼徹斯特總領館發言人12月14日被記者問到中方在事件發生後撤走中國駐曼徹斯特總領事一事。發言人回應指：「中國駐曼徹斯特總領事任期已滿，不久前已奉調回國。這是中方正常的人員輪換。」

總領館發言人表示，10月16日發生的滋擾事件是非曲直十分清楚，這是一起反華分子故意挑釁、襲擊總領館人員、衝闖總領館館舍的暴力滋擾事件，嚴重損害中方總領館及其人員安全和尊嚴，性質十分惡劣。發言人說，英國政府不僅沒有盡到保護中方總領館館舍和人員安全與尊嚴的國際法義務，還在事後偏袒包庇「港獨」暴徒，把矛頭指向受到暴力滋擾和襲擊的中方總領館人員。發言人稱中方對此完全不能接受，中方已就此向英方提出嚴正交涉。

發言人指，中國外交領事機構館舍和人員不可侵犯，中方敦促英方切實履行國際法義務，採取一切必要措施確保中方外交領事機構館舍和人員安全及尊嚴。