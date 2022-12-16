越南首次舉行國際武器貿易展　為擺脫倚賴俄羅斯鋪路？

越南12月8日在首都河內（Hanoi）舉行一連三天的越南國際防衛展（Vietnam International Defense Expo 2022），國防部表示，有關活動吸引來自全球30個國家、合共170間機構參展，當中包括美國的軍火製造商洛歇馬丁（Lockheed Martin）、法國的Nexter、印度、日本、以色列、阿聯酋等國的國防組織，另外俄羅斯國防產品出口公司（Rosoboronexport）等俄羅斯企業亦榜上有名。

對於越南而言，這次展覽除了是向外國展示當地製造武器技術的大好機會外，同時趁機分散投資，減低對俄羅斯武器多年來的倚賴。



越南與俄羅斯的長年軍火交易關係，可以追溯至「老大哥」的前蘇聯時代。早在上世紀1950年代爆發的越戰時期，北越軍使用的大部分主要武器都是由蘇聯供應，根據官方數據，越戰二十年間，莫斯科方面一共供應1,357套導彈發射系統、逾1.83萬枚不同類型的導彈、316架戰機、52艘軍艦、687架坦克、601架裝甲車等。

無論是前蘇聯還是俄羅斯，越南一直向莫斯科方面採購大量軍備。圖為俄製的飛毛腿導彈在河內的越南國際防衛展上展出。（Reuters）

「老大哥」的長期援助

越戰結束後，蘇聯主要援助越南的方式雖以經濟為主，不過越南在購買軍備上仍繼續光顧莫斯科，即使「老大哥」倒台，俄羅斯依然是越南的最大武器出口國。瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）的數據顯示，由1995至2021年間，越南進口武器額達90.7億美元，來自俄羅斯的就佔近82%，足見其倚賴程度。

俄羅斯武器持續成為越南進口的最大客戶，其中一個主要原因與越戰時代留下的蘇聯製軍備不無關係。另一個原因則是西方軍備較昂貴，就算可以負擔，仍可能因為制裁及出口管制而無法成事。至於一鄰之隔的中國，北京方面雖曾在越戰向北越供應武器，惟兩國關係似乎貌合神離，再加上南海爭議未解決，因此越南無意引入中國軍備。

越南國際防衛展：俄羅斯國防產品出口公司（Rosoboronexport）亦是參展商之一，不過種種數據和迹象都顯示，越南近年確實有減少從俄羅斯購買軍備的趨勢。（Reuters）

俄烏兩次戰爭加快越南軍備「去蘇聯化」

美國在2016年解除對越南出口致命武器的禁運，以及俄羅斯2014年入侵烏克蘭，導致引入俄製驅逐艦計劃差點胎死腹中後，河內方面開始減少採購俄羅斯軍備，改為較自給自足，而至今仍未完結的俄烏戰爭，西方制裁俄羅斯，就為越南的決定推波助瀾。

這個趨勢可以由軍備進口額反映到，SIPRI指出，除了2021年，越南進口俄羅斯軍備的金額逐年下跌，俄製武器的比例亦由1995至2014年的90%，減至2015至2021年的68.4%，同期來自以色列、白羅斯、韓國、美國及荷蘭的軍備就有明顯升幅。

而在今次防衛展完結後，路透社12月15日引述多名消息人士指，美國—東盟商業理事會（US-ASEAN Business Council）曾安排洛歇馬丁、波音（Boeing）、雷神（Raytheon）、德事隆（Textron）及IM Systems Group在展覽會期間與越南政府官員會談，討論向當地出售直升機和無人機等軍備可能，反映河內方面在國防方面有意與美國加強合作關係。

越南國際防衛展：會場內展出手槍和步槍等武器，河內方面希望可以向東南亞等地出口自家製武器。（Reuters）

越南製武器「反攻」俄羅斯？

另外剛才提到，越南希望武器可以自給自足，事實上，他們的眼光放得更長遠—— 向外國出口武器。當地國防部指，國營Z111兵工廠在防衛展上展示手槍、機關槍、突擊步槍及狙擊步槍，希望吸引海外買家。有專家估計，河內方面或以較可取的價格，向東南亞、非洲及拉丁美洲等軍家出售產品，甚至「反攻」莫斯科，一改以往單方面過度倚賴的關係。