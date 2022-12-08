越南電動車廠VinFast宣布明年赴美IPO

越南唯一本土車廠「越快」VinFast周二宣布赴美首次公開招股（IPO），已經向美國遞交申請上市文件，正式啟動明年掛牌交易的籌備工作。該公司預計年底之前，向美國客戶交付首批電動車。



專門生產電動車的VinFast是越南最大企業溫納集團（Vingroup）的子公司。目前，公司擬議發行的股票數量和價格範圍尚未確定。根據VinFast的招股書，花旗銀行、摩根士丹利、瑞士信貸和摩根大通牽頭的九家銀行將為VinFast的IPO提供諮詢。如果成功，VinFast將成為越南首家在美國上市的公司。

VinFast總裁黎氏秋水周三發聲明說：「我們的IPO估值或規模將局部取決於市場。隨著市場越來越熟悉VinFast品牌和故事，VinFast將繼續關注未來融資機會。」

VinFast早已部署進軍美國。今年3月底，VinFast宣布，已與美國北卡羅萊納州政府簽署協議，將在當地建設價值20億美元（約157億港元）的電動車工廠，預計2024年7月運營，年產15萬輛。VinFast的汽車工廠將建在北卡羅萊納州的三角創新點（Triangle Innovation Point）工業區，工廠包括有三個區塊：生產電動汽車和電動巴士、生產電池，以及服務各供應商的區塊。

目前，公司生產的汽車有五款，包括四款汽油車和一款電動車「VFe34」，後者時速最大110公里，18分鐘充滿，價格約23.3萬港元。另外還有五款電動電單車，售價介乎7,350到2.36萬港元，全部皆在越南生產。去年有報道指，VinFast除了在美設廠，亦計劃於德國設廠。

香港01《越南超車?》專題報道：