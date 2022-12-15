明年經濟料吹「強逆風」 　越南逾1200企業裁員或縮短工時

歐美國家陷入通脹危機，民眾的購買力被通脹吞噬，連帶導致越南廠家訂單鋭減，不得不減產應對壓力。

在全球經濟增長放緩的影響下，越南經濟明年預料面臨「強逆風」，而隨着西方國家消費力減弱，越南這個鞋類、紡織服裝和傢俱出口大國有超過1,200家企業被迫裁員或縮短工時。



歐美國家陷入通脹危機，民眾的購買力被通脹吞噬，連帶導致越南廠家訂單鋭減，不得不減產應對壓力。

例如為Nike等大牌代工的台灣製鞋巨頭寶成集團已從本月起至明年2月底，讓越南工廠2萬名員工輪流帶薪休假；越南最大外來投資者三星電子設在越南北部的廠房則開始減少手機產量。

法新社引述越南勞工總聯合會指出，自今年9月以來，越南已有1,200多家企業裁員或縮短工時，這些企業主要生產服裝、鞋類和傢俱供出口。

此外，與去年相比，來自美國的訂單減少了30％至40％，歐洲訂單則鋭減60％。過去四個月，超過47萬名工人的工作時間被縮短，另外大約4萬名工人飯碗不保，其中3萬名下崗工人為女性。

胡志明市31歲鞋廠女工潘氏妞上個月初被解僱，她過去10年在台灣製鞋企業Ty Hung的鞋廠工作，為歐美品牌如Timberland和K -Swiss生產鞋子。

潘氏妞說，廠方以接不到足夠訂單為由，將1800名員工中的1200人裁退。原本月入220美元（約296新元）的潘氏妞只獲得兩個月的遣散費，一家四口目前每天只有幾元的生活費，處境堪憂。她說：「我（對裁員）感到震驚害怕，我哭了，但也做不了什麼，只能接受事實……我們孤立無助，得靠自己度過難關。」

胡志明市商業協會副會長陳越安認為，出口業低迷是暫時性的，預料明年將重新進入增產階段，就像冠病疫情期間減產導致今年上半年商品短缺，結果須增產來滿足市場需求。

越南自從向社會主義導向的市場經濟轉變以來，經歷了快速增長，慢慢融入世界經濟。2010年，許多奢侈品牌在新的購物中心出現。有分析公司預測，到2025年，越南可能是新興經濟體中增長最快的國家，每年的潛在增長率接近10%。(Getty)

經濟師：出口強勁內需回彈 推動越南經濟增長

全球經濟因俄烏衝突及疫情的後續影響，充滿不確定性風險。世界銀行駐越南首席經濟師科波拉接受越通社訪問時指出，越南未來幾個月的經濟將放緩，明年將面對「強逆風」。

越南面對的外部風險包括全球通脹壓力、央行緊縮銀根、越南主要貿易伙伴的經濟放緩比預期更嚴重、全球價值鏈持續中斷。在越南國內，高通脹和金融領域的不確定性也可能影響經濟增長前景。

不過世界銀行相信越南經濟整體仍能保持穩定，預計2022年全年經濟增長可達7.2％，2023年增長率則稍微退低至6.7％。

科波拉分析，越南出口強勁、內需回彈，以及外資到位都是推動經濟繼續增長的重要動力。越南相信依然會是東亞—太平洋地區經濟表現最為亮眼的經濟體之一。

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