美媒：福特和寧德時代考慮在美建設電池廠

美媒12月15日稱，福特汽車（Ford）和寧德時代 （CATL）正考慮在美國密歇根州（Michigan）建設一間電池工廠，通過複雜的安排在不觸及中美政治敏感性的情況下，享受新的稅收優惠。



彭博社引述知情人士透露，密歇根州和維珍尼亞州（Virginia）有望成為這座投資可能達數十億美元工廠的所在地。該工廠將為福特的電動汽車提供磷酸鐵鋰電池。

知情人士說，兩間公司正在考慮一種新的所有權結構，由福特100%擁有工廠，包括建築和基礎設施，而寧德時代負責營運並擁有電池製造技術。通過這樣的安排，該工廠就沒有寧德時代的直接金融投資，從而可以享受美國《通脹削減法》（Inflation Reduction Act，IRA） 下豐厚的生產稅抵免。

知情人士也指出，由於中美緊張的地緣政治關係，中國政府不鼓勵寧德時代到美國投資。彭博社8月報道，在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣導致中美緊張局勢進一步加劇後，寧德時代2022年夏季暫停在北美建設新廠的計劃。

知情人士稱，該提案只是自《通脹削減法案》8月份簽署成法以來的一個選項，距離確定還很遙遠。《通脹削減法》具體內容要求不明也影響決定，在墨西哥和加拿大設廠的可能性也沒有排除。

美國財政部將於12月底前發布指引，確認《通脹削減法》的內容要求和稅收抵免。

「寧德時代仍在考慮在美投資事宜，我們尚未作出決定」，這間電池製造商在電郵聲明中說。「關於我們在美國的投資，正在討論的模式有多種，而且所有選擇都純粹且僅基於商業考量。」

該公司說，中國政府反對寧德時代在美國投資的消息「失實」。該公司已經達成協議，向福特出售電池，用於旗艦產品F-150 Lightning和Mustang Mach-E汽車。

福特在聲明中表示，「我們與寧德時代的談判仍在繼續，我們沒有新消息可宣布」。

本文獲聯合早報授權轉載

