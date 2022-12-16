世界盃︱馬克龍為赴卡塔爾觀賽辯護　暗指抵制運動沒成功

世界盃賽事開始進入尾聲，但有關主辦國卡塔爾的爭議仍未平息，該國上週更被指同歐洲議會貪腐案有關。前往卡塔爾觀賽的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）也因此捲入爭議，他為此辯護，12月18日也會繼續到場觀賞法國對阿根廷的總決賽。



法媒15日報道，法國總統馬克龍之前在14日親赴卡塔爾場館，在貴賓席觀看法國對摩洛哥四強賽事，並在完場後連夜飛往布魯塞爾（Brussels）出席歐盟峰會。他計劃在18日飛回多哈（Doha）觀賞法國對阿根廷總決賽。

圖為法國總統馬克龍2022年12月14日在卡塔爾觀賞法國對摩洛哥的四強賽事（AP）

馬克龍表示，他對賽事感到非常滿意，又指一如4年前曾赴俄羅斯支持法國隊，現在也親臨卡塔爾以示支持。他又談及人們呼籲抵制今屆世界盃的言論，然後指「數字（收視率）就在這裏」，示意抵制運動並沒有成功。

法國收視數據顯示，逾2,000萬人收看14日晚的四強賽事，幾近達到當地三分之一人口。當晚法國以2比0比數成功撃敗摩洛哥，殺入決賽。

有法國議員則抨擊馬克龍「從未對本屆世界盃發表任何批評」，又指他認可卡塔爾舉辦世界盃「不得體」。

比利時11日起訴4人，指他們涉嫌收取一個波斯灣國家錢財饋贈，試圖影響歐洲議會決策。消息人士透露涉案波斯灣國家正是卡塔爾，卡塔爾強烈否認。