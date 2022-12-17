英法德等批評Twitter停權記者賬號　Elon Musk：將恢復

馬斯克（Elon Musk）星期六（12月17日）說，他將恢復幾名記者被暫停了的Twitter賬號。



來自《紐約時報》、美國有線新聞網絡（CNN）和《華盛頓郵報》等多家媒體的至少五名記者的Twitter賬號，星期四晚在沒有被通知的情況下突然被暫停。

Twitter稱，這麼做是因為他們暴露了馬斯克的實時位置，使他的家庭面臨危險。

馬斯克暫停一些記者的Twitter賬號後，在Twitter上進行意見調查，問用戶他該不該讓記者們恢復使用Twitter，結果大部分用戶贊成恢復。

路透社報道，馬斯克星期六在Twitter上寫道：「人們已做了選擇。對我所在位置進行人肉搜索、被暫停的Twitter賬號，現在將可以恢復。」

聯合國發言人杜加里剋星期五說，媒體聲音不應在一個自稱為言論自由提供空間的平台受到壓制。

他說：「如今全世界的記者面臨審查、人身威脅甚至更糟的情況」，Twitter的行動「開創了一個危險先例。」

法國、德國、英國和歐盟的官員也紛紛譴責Twitter的決定，稱侵害了新聞自由。

本文獲《聯合早報》授權轉載

