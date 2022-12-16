Twitter停用數名記者帳戶　馬斯克：新「起底」守則適用於記者

美國多位知名記者的Twitter帳戶12月15日被停用，理由或是曾發布包含追蹤馬斯克（Elon Musk）私人飛機帳戶連結或內容的帖文。



美媒16日報道，數名《紐約時報》（New York Times）、《華盛頓郵報》（Washington Post）、美國有線新聞網絡（CNN）及獨立身份記者的Twitter帳號被永久停用。他們在Twitter上的所有帖文已不可查看。

Twitter未有公開解釋未有預先警告便停用帳號的詳細理由。馬斯克僅在發文中表示，「同所有人一樣，同樣的起底（doxxing）守則亦適用於記者。」，他之後發文稱，涉及起底的用戶將封鎖帳號七天。

報道指，他們的帳戶被停用，或因部份帖文包含追蹤馬斯克私人飛機帳號連結或發布內容所致。

馬斯克15日發布影片，指載着他兒子的汽車被人跟蹤。隨後Twitter在14日修改社群守則，規定未經他人同意，不得分享他人的實時位置。

一名美國大學生開設的賬號Elon Musk's Jet（@ElonJet）一直追蹤並公布馬斯克的私人飛機位置，14日因違反上述條例，遭Twitter停用。