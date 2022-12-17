普京提俄羅斯2023六大主要任務　強調擴大聯手非西方國家

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12月15日出席總統戰略發展和國家專項規劃委員會會議，提出2023年俄羅斯發展的6項主要任務，包括加強與主要夥伴合作、提升技術及改善民生等。



據克里姆林宮網站消息，普京指西方對俄羅斯進行前所未有的制裁，目的是在短期內摧毀俄羅斯經濟，卻未能如願。預計俄羅斯今年國內生產總值（GDP）僅會減少2.5%，物價水平回穩，貨幣和公共財政保持穩定。

他指俄羅斯將繼續保持負責任的財政和宏觀經濟政策，以應對當前挑戰，為未來發展奠定基礎。

普京提出2023年俄羅斯發展6項主要任務，以在2030年前促進國家發展目標落實。

一、解決物流及金融問題，將俄羅斯與主要夥伴合作提高到新水平。他表示，西方試圖通過制裁邊緣化俄羅斯，但是俄羅斯不會閉關鎖國。俄方將擴大與所有相關國家的貿易和投資合作，特別是亞洲、中東、拉丁美洲、非洲等，重新定位俄羅斯能源供應。

二、加強技術主權和加工製造業的突破性發展。他強調，俄羅斯要在人工智能、計算和數據傳輸、新工業技術等關鍵重要領域佔據領先地位，須加快制定國內經濟關鍵部門發展計劃，包括冶金工業、汽車行業、能源、軍工綜合體等。

三、確保國家財政主權。他指出，俄羅斯經濟擁有充足的財政資源，金融體系應確保包括貿易和項目在內的融資需求，確保大型基礎設施和新國家項目的長期投資。

四、加強基礎設施建設發展。俄羅斯將提高相關預算貸款，構建新融資機制，擴大商務活動、吸引投資、並創造就業機會。

五、改善民生，包括加大對退休人員、多子女家庭、貧困家庭等脆弱群體的支持，提高最低工資和社會福利等。

六、加強對婦女兒童的保護，加大對家庭和民眾的支持保護，提高人口出生率，改善醫療保健系統，加大對教育和教育設施的投入等。

普京視察特別軍事行動部隊聯合指揮部

俄羅斯克里姆林宮17日公布，俄羅斯總統普京於16日視察特別軍事行動部隊聯合指揮部並全天在指揮部工作。在視察中，俄羅斯總統普京了解指揮部的工作情況，聽取特別軍事行動進展的報告，同時還與特別軍事行動指揮官們召開會議，並進行單獨會面。