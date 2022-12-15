中國駐法大使談俄烏局勢：中俄合作非沒底線，不會提供武器

2022年12月7日，盧沙野大使應邀出席法國外交記者協會晚餐交流會。席間，盧沙野就中國疫情防控、台灣問題、中法和中歐關係、「一帶一路」倡議、烏克蘭危機、美歐關係、美元霸權等問題回答了提問。答問實錄如下：

本文為交流會問答第二部分



問：烏克蘭危機對中國的消極影響和積極影響分別是什麼？

答：沒有積極影響，只有消極影響。無論如何，中國都不希望發生戰爭，因為歷史上中國往往是戰爭的受害者。因此，自烏克蘭危機暴發之初，我們就一直主張通過談判和平解決危機。習近平主席同普京總統、馬克龍總統或其他歐洲領導人以及美國總統通電話時，都強調了中國政府這一一貫立場。

問：令人不解的是中國向俄羅斯提供了大量支持。這種支持體現在聯合國安理會，也體現在拒絕加入對俄羅斯的制裁。之所以說有積極影響，是因為我們看到中國從俄羅斯低價進口了大量油氣，這算是相當積極的一面了。中國一方面反對戰爭，另一方面又支持侵略者，這如何解釋呢？

答：因為我們對這場危機有不同的看法。我們認為，應當考慮危機的來龍去脈，抓住問題的根源，這樣才能找到解決出路。但西方人不理解，他們僅僅抓住危機的開端，即所謂的俄羅斯對烏克蘭的入侵。但是什麼導致了這場危機呢？其實你們都很清楚，無需我細說。正是北約五輪東擴引發了俄羅斯在安全方面的擔憂，普京總統也多次向北約提出這一問題。2008年薩爾科齊總統和默克爾總理都反對烏克蘭加入北約，但美國人卻堅持。特別是去年11月，美國和烏克蘭簽署聯合聲明，承諾會將烏克蘭納入北約，這種挑釁徹底激怒了俄羅斯。

所以我們必須找到問題的根源。有人說，美國人並未訴諸武力。這的確是事實。但美國、歐洲連華為都能視為安全威脅，難道北約東擴不構成安全威脅嗎？我們必須誠實地對待這些問題。

你問到中國是否在支持俄羅斯。中國是保持中立的。我們反對使用武力，始終希望通過談判解決危機。中國並未向俄羅斯提供任何物質支持，遑論軍事支持。中國確實加大了對俄羅斯石油天然氣的進口，那是因為歐洲人不買了。

中國駐法國大使盧沙野。（取自中國駐法國大使館官網）

問：這成為意外收穫了。

答：並不是我們想要買那麼多。

問：戰爭爆發前的幾個月，中俄聲明兩國合作無上限。現在危機發生了，這種夥伴關係是否有上限？對於中國來說，上限是什麼，紅線又是什麼？這些限制是否會改變中國同俄羅斯關係的實質？

答：中俄全面戰略協作夥伴關係是沒有上限的，雙方在所有領域開展合作。

上合峰會・習普會：圖為俄羅斯克里姆林宮發圖，可見中俄領袖在烏茲別克出席上合峰會期間進行會晤，左一是俄羅斯總統普京，右一是中國國家主席習近平。（AP）

問：戰爭也沒有影響這種夥伴關係嗎？

答：我們是正常的國家間關係。中俄都是主權國家，有權在所有領域進行合作。但這種合作不是沒有底線的，這就是為什麼直到現在中國也沒有向俄羅斯提供武器。

問：俄羅斯有要求提供嗎？

答：俄羅斯沒要求過，因為他們也知道底線。我們看到，美國一方面看上去支持俄羅斯和烏克蘭進行談判，但另一方面卻從未停止提供武器。這無異於火上澆油。我記得今年3月底時，俄烏雙方幾乎都要談成了，但馬上就發生了一些事，破壞了談判。發生了什麼事你們都清楚，不用我細說。試想一下，如果3月底時雙方能就和談達成一致，那麼兩條北溪天然氣管道就不會爆炸，歐洲就能重新獲得來自俄羅斯的天然氣供應，從而擺脱這場能源危機。破壞和談符合誰的利益呢？你們可以想想。

問：從中國外交的角度看，如今俄烏雙方舉行談判的基礎是什麼？我們知道，中國外交非常重視尊重國家領土主權的原則，這麼看中國應該反對俄羅斯入侵。俄烏雙方就頓巴斯、克里米亞、烏克蘭地位等問題進行談判的基礎是什麼？什麼樣的基礎是合理的？

答：還是需要分析這場危機的根源。各方在這場危機中都有各自的擔憂和利益。俄羅斯有，烏克蘭也有。我們必須回到問題根源，是什麼導致了這場危機？據了解，早在2014年，在頓巴斯就出現了人道主義危機。有一個叫博內勒的法國女記者拍攝了一部關於頓巴斯的紀錄片，但在法國被禁播了。我們必須分析問題的根源。

問：所以呢？

答：所以需要真正思考這場危機的根源是什麼。

問：同意，但目前可以具體做些什麼？

答：危機已經到這個地步了，我們或許不應再糾結於誰對誰錯。首先應該回到談判桌上，一切問題都可以在談判桌上商量。

問：領土邊界問題也可以？

答：是的，也可以談。否則就像你所說的，烏克蘭領土邊界不容侵犯，應恢復烏邊界，但如何做到？烏克蘭繼續戰鬥直到徹底打敗俄羅斯，趕跑俄羅斯軍隊？然後再談判？要是這樣的話就沒有必要談判了，烏克蘭已經贏得了戰爭。

問：但從另一方面看，如果我們在當前形勢下與俄羅斯談判，就相當於接受了普京武力邏輯，通過訴諸武力甚至軍事入侵來改變國家邊境，實現自我滿足。

答：這是問題所在。這就是我為什麼講如果我們順着這一思路進行的話，雙方在今年3月的談判本應談出成果。

烏克蘭總統澤連斯基（左）及俄羅斯總統普京（右）。（Reuters）

問：但談判失敗了。

答：所以現在應該首先坐下來重啟談判。

問：劃界原則不算數了嗎？

答：你們可以在談判中探討該問題，指責俄羅斯侵犯了烏克蘭領土。但如果都不能坐下來談判，大家彼此如何對話？還有一點很重要，就是立場要前後一致。西方極力維護烏克蘭的領土主權完整，但在其他時候，如當美軍入侵伊拉克、阿富汗、利比亞，特別是轟炸前南斯拉夫時，你們的表現可不是這樣的。當時西方國家的立場如何？當然，法國反對美軍入侵伊拉克，但在利比亞戰爭中呢？因此，一定要做到前後一致。如果你們維護他國主權與領土完整，就應該在中國台灣問題上採取相同的立場，不鼓勵台獨分裂勢力的活動。

問：這場戰爭對於中國外交是一種制約還是一種加速？我看到習近平主席將訪問沙特，中國在這個「一帶一路」沿線國家有着重大經濟利益。以前中國經常與俄羅斯一起行動，但現在中國獨自簽署商業大單，獨立開展外交行動。中國是否感覺到某種程度的「解放」？俄羅斯變得虛弱讓中國的視野與行動空間更廣闊。

答：不是這樣的。中俄在金磚機制、上合組織等多個不同框架下開展合作。在這些合作框架下，我們共同行動。但這次習近平主席訪問沙特是一次中國的外交活動，沒有必要邀請普京總統同往。

沙特阿拉伯以極高規格迎接12月到訪的中國國家主席習近平。（中国外交部）

問：你們會同沙特簽署石油大單嗎？

答：這不是主要議題。中國早就與沙特簽有石油合同，沙特也曾是中國最大的石油供應國。此訪是為了加強中國與阿拉伯世界的全面合作。中阿合作論壇成立於十幾年前，但本次是雙方首次舉行峰會。由於國際局勢發生深刻變化，雙方認為應通過舉辦峰會來進一步加強合作。這有利於世界與地區的和平穩定，也符合雙方共同利益。

問：中國曾是烏克蘭最大的貿易伙伴之一，中國是否與烏總統澤連斯基取得聯繫？另外中國有沒有可能像土耳其一樣充當調停人？

答：中國在經貿領域曾與烏克蘭有着非常密切的合作關係。危機爆發前，一家中國私營企業收購了一家烏克蘭的飛機發動機制造商，但遺憾的是烏政府又取消了該項目。

問：在戰前嗎？

答：是的，這給中國企業造成了高達45億美元的重大損失。中國企業為了重啟這家烏克蘭企業花費很多，但烏政府在美國政府授意下毫無理由地取消了這份合同，藉口僅僅是「國家安全」。「國家安全」現在成了一個筐，什麼都可以往裏裝。這有損兩國關係。但即便如此，危機爆發後，中國政府還是向烏政府提供了人道主義援助。我們視世界各國為我們的朋友，願意在平等的基礎上同各國發展合作關係。因此，中國在烏克蘭問題上的立場有四點：一是各國主權、領土完整都應該得到維護；二是聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守；三是各方合理安全關切都應得到重視；四是一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。這是我們的完整立場。

問：關於中國當局與澤連斯基總統保持聯繫的問題...

答：目前，我不認為中方有辦法撮合俄烏雙方，因為我們不是衝突當事方。關鍵是包括歐洲、美國、俄羅斯、烏克蘭等在內的當事方要展現出真正的和平解決問題的意願。

問：但將來某一時刻，還是希望中國充當調停人或參與提供安全保證。這也是關鍵問題之一。例如，烏克蘭不加入北約，但會要求安全保證以避免俄羅斯未來的侵略。中國是否有興趣提供安全保證？

答：這要取決於何種形式。例如，通過談判，各方同意由聯合國安理會五個常任理事國向烏克蘭提供安全保證是一種形式。當然也有其他形式，比如由俄羅斯和北約共同提供安全保證，這更有效也更方便。我們對此不反對，在該問題上持開放態度。

問：俄羅斯之前曾承諾確保烏克蘭領土完整並簽署有關協議，但並沒有遵守。

答：俄的做法的確有待商榷，它本可以通過談判解決該問題。