兩共和黨議員提案促去除香港駐美經貿辦

美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）12月15日表示，他與同黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）在國會提出法案，要求去除香港駐美的經濟貿易辦事處（簡稱經貿辦），終結它們目前享有的特權和豁免。



美國共和黨參議員魯比奧與同黨籍眾議員史密斯提案，要求去除香港駐美經貿辦（新聞稿截圖）

魯比奧15日發表新聞稿稱，他與史密斯提出「香港經貿辦鑑定法案」（Hong Kong Economic and Trade Office Certification Act），指在香港失去自治後，要求重新評估美國對香港經貿辦的許可。

新聞稿指香港經貿辦受到中國共產黨影響，又指根據《香港人權與民主法案》，美國不再承認香港具有自治。

美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）2022年11月8日出席選舉活動（Getty）

新聞稿稱法案將要求總統在法案頒布後30天，鑑定香港駐美經貿辦是否值得延長它們目前持有的特權、豁免。如果總統判定香港經貿辦不享有外交豁免權，香港經貿辦將會在6個月內終止運作。

文章也指，如果總統判定香港經貿辦值得延長享有的特權，國會有權提出不贊成的決議，如果決議獲得通過，將迫使政府撤銷給予香港經貿辦的特權。法案也會要求總統每年都作出決定。

目前香港在美國華盛頓、紐約、三藩市都設有經濟貿易辦事處。