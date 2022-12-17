IMF指確診個案激增致經濟放緩　摩根士丹利則看好中國增長

中國大陸大幅鬆綁防疫政策後，有國際金融機構與大行對這個全球第二大經濟體的前景看法不一。國際貨幣基金組織（IMF）認為，染疫人數激增將使中國經濟今明兩年放緩；摩根士丹利經濟學家則認為快速重新開放和政策放鬆將促進經濟增長。



據法新社報道，IMF總裁格奧爾基耶娃星期二（12月13日）在一場會議上發表評論時說，中國動態清零政策造成經濟放緩的同時，「放鬆防疫限制在未來幾個月也將為其帶來一些挑戰。」

IMF：極可能下調 中國今明兩年增長預測

她指出，中國的確診個案將不可避免地飆升，接下來將有更多人暫時無法參與勞動。她說：「中國很可能在（明年）下半年度克服困難，增長前景屆時可能會有所改善。」

中國過去幾年的清零政策對消費者和企業帶來沉重打擊。IMF今年10月將中國今年經濟增長預測下調至3.2％，達數10年最低水平。IMF當時也預測明年增長將升至4.4％。

格奧爾基耶娃形容，2023年將是中國「非常困難的一年」。她說：「我們極有可能會下調中國2022年和2023年的增長預測。」

摩根士丹利經濟學家則沒有那麼悲觀。據彭博社報道，摩根士丹利星期三（12月14日）將中國明年的國內生產總值（GDP）增速預測從5％上調至5.4％。該行預計，到明年一季度末，人員流動和經濟活動將恢復至今年六七月份的水平，並在2023年餘下時間繼續恢復至高於疫情前水平。

中國近日放寬了實施近三年的嚴格動態清零防疫措施後，目前正面對確診病例數大幅飆升的局面。

摩根士丹利：供應鏈面臨風險可控

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強等經濟學家星期二（12月13日）在一份報告中寫道，染疫人數暴增難免會擾亂生產和消費，經濟增長在明年初將受重挫。但是，相較於封控措施對企業的影響，供應鏈在這波疫情所面臨的風險是可控的。

除了摩根士丹利，其他銀行也上調了對中國經濟增長的預測。澳新銀行今年11月將中國2023年增速預測上調至5.4％；野村控股本月早些時候也將預估上調至4.8％。

據財聯社報道，中國社會科學院星期二發佈的《經濟藍皮書》中預計，2023年的中國經濟增長5.1％左右，呈現進一步復甦態勢。

該院也建議官方將2023年GDP增速目標設定在5％以上，在實際執行過程中可力爭實現更高增速。