卡塔爾世界盃｜這國女巫施法靈驗　警告別詛咒法國

世界盃決賽12月18日舉行，阿根廷隊與法國隊戰至加時，以互射十二碼擊敗法國，阻止對方連續兩屆成為冠軍。美媒12月17日稱，阿根廷一批女巫一起施法，希望利用法力協助阿根廷球員戰勝對手、奪取世界盃冠軍。一些阿根廷女巫企圖詛咒阿根廷隊的對手，但有女巫群體警告，不要對法國隊下咒。



《紐約時報》12月17日稱，最近數週，數以百計自稱女巫的阿根廷女性紛紛透過祈禱儀式、設立祭壇、燃點蠟燭、製作護身符、燃燒鼠尾草等方式來施法，希望保護阿根廷足球隊、令他們成功在2022年卡塔爾世界盃賽事中奪冠。

很多阿根廷女巫，都是在11月22日的賽事後，加入施法協助國家隊勝出的行列。在11月22日的賽事中，沙特阿拉伯隊以2:1擊敗阿根廷隊，令一眾女巫非常焦急，她們因此決定合力施法，希望助國家隊取勝。

這個行動最初的「基地」是數名阿根廷女巫在通訊應用程式WhatsApp開設群組，以召集和指導女巫協助國家隊。這個群體自稱為「阿根廷女巫協會」（ The Argentine Association of Witches，暫譯）。協會創辦人、23歲的斯帕達福拉（Antonella Spadafora）說：「我本來以為最多只會有10個人（加入阿根廷女巫協會）。」但在數天之內，就有逾300人加入，她們後來設立Twitter帳戶，並在7天內獲2.5萬人追蹤。

協會成員主要負責透過儀式來吸收阿根廷球員身上的負能量，再將它們轉化為正能量。但這樣做卻對她們的身體產生負面影響，包括出現頭痛、頭暈、嘔吐、肌肉痛等症狀。即使協助球員會令她們不適，她們仍堅持這麼做。不過她們現時會在比賽開始前分成數個小組，每組負責保護特定的球員，以減輕每名女巫的負擔。

世界盃：圖為2022年12月14日，法國足球隊在世界盃法國對摩洛哥的賽事開始前，在球場上合照。（Reuters）

一些阿根廷女巫企圖詛咒阿根廷隊的對手，特別是對方的守門員。有人舉行儀式，冷藏一張寫有對手球員名字的紙條，並在賽事開始前說一句咒語，再將紙條燒掉。但「阿根廷女巫協會」警告，詛咒法國隊可能會令阿根廷隊被反噬，特別是因為法國隊有基利安麥巴比（Kylian Mbappe）。

「阿根廷女巫協會」12月14日在Twitter上表示：「我們不建議對法國下咒，因為他們的球員受到黑暗物質保護，能量可能會反彈！」協會稱：「我們在法國隊中看到非常黑暗的東西，尤其是在基利安麥巴比身上。請轉發（這訊息）！」