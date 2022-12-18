2022卡塔爾世界盃｜讓美斯吞唯一敗仗　沙特主帥談戰勝阿根廷秘法

2022卡塔爾世界盃「終局之戰」將在今（18）日晚間由法國對上阿根廷，麥巴比（Kylian Mbappe）領軍的法國力爭衛冕，面對來勢洶洶的阿根廷，在本屆賽事首戰曾「爆冷」踢倒美斯（Lionel Messi），終結阿根廷連續36場不敗紀錄的法籍沙特阿拉伯主帥蘭納（Herve Renard）也曝光致勝關鍵戰略。



沙特阿拉伯教練蘭納（Hervé Renard）。（Getty Images）

蘭納日前接受法媒《隊報》（L’Équipe）訪問時，被問到在球場上到底要怎麼讓美斯「慢下來」時，他便指出，想要阻擋美斯不能只盯着他，而是要聚焦在個阿根廷隊伍。蘭納透露沙國在對戰阿根廷時「我們不只專注在他（美斯）身上，還把他與整個阿根廷隊看成一體。你必須把他放在這個背景下，分析他的影響範圍，看看球到底是怎麼傳到他身邊的」。

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蘭納還點出，最重要的是必須要施壓中場迪保羅（Rodrigo De Paul），除了因為他也是阿根廷最優秀的球員之一外，他也是「讓美斯處於最佳狀態」最有用的人之一。

蘭納表示，迪保羅為美斯減輕了很多任務，當阿根廷失掉控球權時，迪保羅也可以馬上轉為防守。蘭納強調，研究阿根廷在場上的所有運作結構相當重要。

另外，蘭納也指出，要擊敗阿根廷的優先要務是要關閉他們的軸心，他透露在「沙阿之戰」中，他動員了左翼和至少一名中場球員，而且在我在中場休息時還提醒球員，千萬不可以離美斯太遠，當他接到球時，你必須就要黏在他旁邊，尤其在距離球門35到40碼時，絕對不可以讓他有任何空隙。

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蘭納認為阿根廷偏向一支控球型球隊，主要是以美斯為中心從中場開始進行攻擊，而他通常都從他的右側開始快速進攻。

不過，蘭納也說法國本身就具有關閉阿根廷軸心的解方，就是拉比奧特（Adrien Rabiot）和曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）

這場萬眾矚目的「阿法大戰」將在晚間登場，雖然法國力拼衛冕的求勝慾望強烈，但阿根廷則是希望能為最後一舞的傳奇10號美斯，拿下職業生涯獨缺的世足冠軍拼圖，到底誰能抱回大力神盃，將在今晚的比賽中見真章。

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