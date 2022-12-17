俄烏戰爭終局將如何？「普京大腦」杜金：有2個可能
撰文：聯合新聞網
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有「普京智囊」之稱的俄羅斯知名右翼社會學家杜金（Alexander Dugin）警告，俄羅斯與烏克蘭正在進行的戰爭，將以俄羅斯贏得戰爭或世界毀滅的結局告終。
他在接受印地語新聞頻道《印度第九電視台》（TV9 Bharatvarsh）專訪時說：「有兩種可能性，第一個是我們（俄羅斯人）獲勝時就會結束，但這並不容易。第二種可能性則是這場戰爭將以世界末日而結束。不是我們贏，就是世界毀滅。」
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他還說：「這場戰爭是多極世界秩序對上單極世界秩序的戰爭。它跟俄羅斯、烏克蘭或歐洲無關，不是反西方和其他國家，而是人類對抗霸權。我支持我的國家、我的總統和我的人民，他們正在多極世界中為正義與和平而戰。」
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自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，雙方目前並未針對結束衝突進行談判。俄烏戰爭已造成數千人死亡，數百萬人流離失所。
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