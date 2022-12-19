泰國自由行｜旅遊業復蘇罪犯出動　警列「4大雷區」籲遊客小心

泰國旅遊業迎來復蘇，當地犯罪分子又向外國遊客下手，泰國警方為此加強保護外國遊客的措施。



截至上星期六（12月17日），泰國今年接待外國遊客已達1,000萬人次。泰國首相巴育（Prayuth Chan-ocha）親自在曼谷素瓦那普機場（Suvarnabhumi Airport），迎接第1,000萬名抵埗的外來游客。

在外國遊客回流的時候，泰國旅遊警察局局長素坤（Sukhun Prommayon）告訴《曼谷郵報》，以外國遊客為對象的犯罪分子又在旅遊熱點地區湧現。

2022年12月8日，在印尼峇里島，遊客在Batu Bolong的著名衝浪海灘上享受。(Getty Images)

一些針對遊客的不法活動如下：



・一些詐騙分子，以及的士和篤篤車（Tuk-Tuk）司機，在旅遊景點或寺廟入口附近守候，騙外國遊客這些地方已經「關門」，再帶他們去其他地方購物，以高價買些低質量商品。

・素坤指出，泰國各個旅遊區的問題不盡相同。比如，遊客在曼谷容易遇見的士或Tuk Tuk車司機詐騙

・在普吉島和蘇梅島，強姦和盜竊時有所聞，好多犯罪者是癮君子或前科犯

・芭堤雅則有異裝癖者和跨性別者詐騙、搶劫和襲擊外國遊客。

泰國多個旅遊點景色優美、氣氛悠閒，吸引不少外國旅客前來，但他們也同時有可能成為犯罪分子的目標。（Getty Images）

素坤說，新冠疫情期間，旅遊區犯罪率低，但泰國重新向遊客開放後，犯罪分子又捲土重來。他透露，當局將提升安全措施，應對遊客激增情況。警方已在主要旅遊景點所在的府加強巡邏，並在機場和旅遊景點張貼了警示。

旅遊警察將隨身佩戴相機，記錄與他人的互動；巡邏警車也會安裝攝像頭，識別掛著可疑車牌的車子。警方將啟動一個系統，以整合和分析全國33個旅遊警察局監控攝像頭的視頻。素萬那普機場的旅遊警察總部也將設置數據中心，這中心與警方的嫌疑人數據庫系統相連。

旅遊警察局也將和旅遊局合作，定期檢查愛冒險遊客常去的旅遊點，以確保它們符合安全標準。

泰國警方指出，各個旅遊區的問題都不一定相同。例如遊客在曼谷容易遇見的士或篤篤車（tuk-tuk）司機詐騙。（Getty）

外國遊客可通過熱線電話或手機應用向旅遊警察求助

素坤提醒外國遊客，如果需要幫助，可通過熱線電話或手機應用程序向當局報告，旅遊警察會立即前往現場。

旅遊業是泰國經濟主要支柱，對泰國人就業至關重要，但近年受新冠疫情嚴重打擊。隨著旅遊業的回暖，泰國經濟預計將快速復蘇。

泰國政府副發言人特雷蘇麗之前透露，首相巴育已敦促相關部門、警方和旅遊業者，加強所有地區的安保措施，確保公共安全。特雷蘇麗稱，在旅遊旺季確保國內外遊客的安全，對維持人們對泰國旅遊的信心至為重要。

本文《聯合早報》授權轉載

