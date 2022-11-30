泰國佛寺變毒窟 驗完全部「肥佬」主持僧侶都是癮君子
撰文：TVBS新聞網
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泰國中部碧差汶省（Phetchabun）11月28日傳出一宗「寺廟變毒窟」的誇張事件，當地一座寺廟內的僧侶「集體染毒」，全員藥檢都呈現陽性反應，不僅慘遭解職，還被集體送去勒戒，導致該座寺廟如今大唱空城。
根據法媒報道，這座位於碧差汶府汶山藩區（Bung Sam Phan）的佛教寺廟有4名僧侶在11月 28日當天進行藥檢，結果竟然全都被檢出「甲基苯丙胺」（冰毒）呈現陽性反應，就連住持也染毒。
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泰國官員透露，藥檢結果出爐後，所有藥檢未過的僧侶都被解除職務，並被送往一家診所接受勒戒治療。不過，由於包含住持在內的所有僧侶都被帶走，這間佛寺如今大唱空城計，讓附近的村民擔心如此一來就沒辦法前往該間佛寺「做功德」。
對此，當地官員則呼籲民眾不用擔心，官方會加派更多僧侶到這間寺廟，讓村民履行他們的宗教義務。據悉，不少信徒會透過向寺廟內的僧侶捐贈食物當成「做功德」。
據聯合國毒品和犯罪問題辦公室的說法，由緬甸撣邦（Shan state）、老撾、泰國形成的「金三角」，是販毒集團走私冰毒的主要路線。冰毒藥丸在泰國街頭的售價甚至不到20泰銖（約港4.5元）。近年來，東南亞各地政府持續緝獲創紀錄的冰毒量。
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