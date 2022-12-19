Elon Musk會守諾辭職Twitter？網絡民調結果：57.5%要求他走人

美國富豪馬斯克（Elon Musk）在Twitter推文，就他是否應卸任Twitter行政總裁進行民意調查。來到香港時間傍晚，有份投票的Twitter賬號中，有57.5%要求他走人。另有42.5%參與投票的賬號認為他不應該辭職。



馬斯克在美國時間12月18日傍晚在Twitter推出網絡民意調查，詢問大家他是否應該卸任Twitter的CEO職務。他說會就投票結果做出相應行動，但沒說如果網民都要求他捲鋪蓋走人，會在什麼時候辭職。

已有逾1,750萬個Twitter賬號參與投票。

馬斯克當地時間10月27日以440億美元收完成收購Twitter，並且擔任行政總裁。不過，他上任後公司不斷「地震」，先是大動作裁走管理層與裁員，然後「炒完又請」。

他治下引進很多被視為令Twitter生態更混亂的新措施，例如包括近日對5名記者的Twitter賬號停，之後又在多國及歐盟譴責下恢復。Twitter一度宣布禁止用家分享其他社交平台的連結，其又帖文又刪去。

種種「新規」令用家摸不着頭腦，更引發Twitter威脅言論自由與新聞自由的爭議。

由馬斯克創辦的美國電動車生產商Tesla（特斯拉）股價在盤前交易時段升5%。路透社19日稱，一些特斯拉投資者擔心，馬斯克在收購Twitter後，已是分身乏術。Tesla今年來已大跌60%，因受供應鍊以及電動車行業競爭激烈影響。