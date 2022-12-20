中國國防部宣布中俄聯合軍演：加強共同應對海上安全威脅

繼俄羅斯國防部12月19日稱，俄羅斯及中國將舉行聯合軍事演習後，中國國防部官方微博「國防部發布」20日公布，根據中俄兩軍年度軍事合作計劃，12月21日至27日，兩國海軍將在舟山至台州以東海域舉行「海上聯合-2022」聯合軍事演習。

中國國防部稱此次聯演旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

俄國防部19日稱，聯合軍演內容將包括導彈及炮火射擊。

俄國防部稱21日起一連7天在東海進行聯合演習，目的是加強兩軍合作，以及維護亞太地區和平與穩定。

俄羅斯國防部稱，俄羅斯海軍19日從海參崴（Vladivostok）出發。俄方派出太平洋艦隊旗艦「瓦良格」號導彈巡洋艦（Varyag）、沙波什尼科夫元帥號（Marshal Shaposhnikov）護衛艦、俄聯邦英雄阿爾達爾・齊堅扎波夫號（Russian corvette Hero of the Russian Federation Aldar Tsydenzhapov）、完美號（Sovershenny）護衛艦參與演習。

俄羅斯稱，中國會派出6艘船艦參與，中俄飛機和直升機屆時亦會參加軍演