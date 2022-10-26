俄羅斯知會美國：俄將舉行核演習　試射洲際彈道導彈

美國表示俄羅斯已知會其將在近日舉行年度演習中，使用能搭載核彈頭的武裝力量。這雖是年度演習的一部分，但外界仍擔憂俄羅斯的用意及可能的局勢升級。



美國國防部10月25日證實，俄羅斯已知會美國在演習中使用核武力量，包括試射可搭載核彈頭的導彈。俄羅斯將在26日舉行名為「格羅姆」（Grom）的例行演習，維持數星期，俄羅斯過去曾在同演習中試射洲際彈道導彈。

根據《新削减戰略武器條约》（New START Treaty），俄羅斯在進行相關演習前，有義務向美國預報，美國在最近收到俄羅斯的通知。

國防部發言人萊德（Patrick Ryder）表示，美方收到了俄方通知，並稱這是俄羅斯的例行年度演習。萊德未有透露更多訊息。

俄烏戰爭持續，俄羅斯早前指責烏克蘭企圖使用「骯髒彈」，但被反駁是俄軍有意使用並嫁禍烏克蘭。北約警告俄羅斯不要以此為借口，使戰爭升級。

北約在同一時期，正舉行名為「堅定正午」（Steadfast Noon）的演習，演習動員大量空軍及戰機，包括美國B-52的遠程轟炸機。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）早前表示，北約演習旨在確保北約的核威懾能力「安全、可靠和有效」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也警告，不論使用骯髒彈還是核彈，俄羅斯若使用核武將導致嚴重後果。