普京觀看俄軍核演習　俄方公布發射洲際彈道導彈片段

撰文：成依華
出版：更新：

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月26日觀看戰略威懾力量訓練，據俄羅斯國防部指，俄軍在過程中演練發動大規模核打擊，以應對敵方核打擊的任務。俄軍又公布發射洲際彈道導彈的片段。

據俄羅斯衛星通訊社指，在普京領導下，陸、海、空戰略威懾力量展開演習，包括實際發射彈道導彈和巡航導彈。

▼俄軍發射洲際彈道導彈片段▼

克里姆林宮表示演習規定的任務全部完成，所有導彈達成目標，驗證了規定的性能。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）向普京報告指，按照俄羅斯聯邦武裝部隊的訓練計劃，在過程中演練了發動大規模核打擊，以應對敵方核打擊的任務。

俄羅斯國防部發放2022年10月26日軍演的照片（Russian Defense Ministry Press Service via AP）
烏克蘭局勢：普京籲就軍需明確保證　美鷹式防空系統擬供烏二十大｜普京就習近平新任期祝賀　金正恩致賀電　籲加強中朝關係普京倘用核武撳個掣就得？須經層層「關卡」　還有這些「變數」
普京
俄羅斯
核武