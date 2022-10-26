普京觀看俄軍核演習　俄方公布發射洲際彈道導彈片段

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月26日觀看戰略威懾力量訓練，據俄羅斯國防部指，俄軍在過程中演練發動大規模核打擊，以應對敵方核打擊的任務。俄軍又公布發射洲際彈道導彈的片段。



據俄羅斯衛星通訊社指，在普京領導下，陸、海、空戰略威懾力量展開演習，包括實際發射彈道導彈和巡航導彈。

▼俄軍發射洲際彈道導彈片段▼

🇷🇺 Launch of the intercontinental ballistic missile "Yars" during the exercises of the strategic forces.#Russia #RussianArmy pic.twitter.com/opjh46UfsB — George A. Hamalian (@gahamalian) October 26, 2022

克里姆林宮表示演習規定的任務全部完成，所有導彈達成目標，驗證了規定的性能。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）向普京報告指，按照俄羅斯聯邦武裝部隊的訓練計劃，在過程中演練了發動大規模核打擊，以應對敵方核打擊的任務。