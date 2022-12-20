誰能接棒Elon Musk掌舵Twitter？Snoop Dogg請纓　網民猜黑馬是他

馬斯克（Elon Musk）可能很快就會為推特（Twitter）找新的CEO？他在推特上進行民調，詢問網友自己是否該辭去推特執行長一職，周一上午結束時，57%投贊成票。



美國有線新聞網絡（CNN）報道，雖然還沒有對民調結果發表評論，但馬斯克面臨特斯拉投資人的壓力，要求他儘早把推特的韁繩交給別人。

自從他入主推特以來，特斯拉（Tesla）股價大跌34%，今年累計下跌63%。

點圖看看最有可能的接班人以及一眾黑馬和主動請纓者：

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Oppenheimer分析師Colin Rusch下調對特斯拉的評級，理由是這位億萬富豪擁有和管理推特，包括上週數名記者的帳戶遭停權，可能引發用戶和廣告商反彈出走，而這會進一步侵蝕推特的財務狀況，迫使馬斯克賣出更多特斯拉股票來彌補現現缺口。

有人已主動請纓希望接掌推特，包括前T-Mobile執行長John Legere、麻省理工學院人工智慧研究人員Lex Fridman，還有饒舌歌手Snoop Dogg。

CNN盤點了另一些條件很好的候選人，例如前臉書（Facebook）營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）和技術長斯科洛普夫（Mike Schroepfer），兩人今年稍早離開了臉書。但要他們點頭並非易事。

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最可能的潛在人選是下面幾位現在正協助馬斯克管理推特的左膀右臂：

投資人Jason Calacanis：他在達康榮景期以記者身份崛起於科技界，是一位早期投資人，曾支持Uber和Robinhood，目前主持兩個播客。但他的推特民調，問自己是否該獨力或者和Sacks合力接棒推特，大部分受訪者投票給「其他」選項。

Craft Ventures合夥人David Sacks：他和馬斯克同是最初創辦PayPal的成員之一，後來又創辦企業通訊平台Yammer，2012年以12億美元賣給微軟。他堅定支持馬斯克立場，不管是與蘋果相爭，或批評透露馬斯克私人飛機行蹤的推特帳戶。被問到兩人對什麼事會有歧見，他回答西洋棋。

Adreessen Horowitz合夥人Sriram Krishnan：他可能是書面資料上看起來最明顯的選擇，有負責過推特產品的直接經驗，也曾為Snap和臉書開發過行動廣告產品，最近還在Andreessen Horowitz投資加密幣新創事業。

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有些推特用戶揣測可能出現異軍突起的黑馬，包括前美國總統特朗普（Donald Trump，另譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner，又譯作庫許納），他最近被人看到週末與馬斯克一起觀看世足賽，而他與推特最大投資人之一沙特阿拉伯王室很友好。庫什納擔任白宮顧問之前，在家族的房地產開發公司工作，還曾擁有一份周報《紐約觀察家報》。

就算選了人，交出日常營運責任，馬斯克做為擁有推特的人和董事會唯一董事，仍將大權在握，最終決定雇用和開除誰來為公司掌舵。

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