馬斯克：兩岸衝突無可避免　建議將台灣設為「特別行政區」

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），在接受媒體訪問時，提及台灣問題時提到，認為應該把台灣設為一個特別行政區（special administrative zone）避免兩岸發生衝突，打擊全球產業。



根據英國媒體《金融時報》（Financial Times）報道，馬斯克認為，台灣衝突是不可避免的，而且他不會是唯一承擔後果的人，Tesla將會捲入衝突，蘋果肯定也會陷入非常深的困境，更不用說全球經濟，將會受到30%的打擊。

馬斯克建議，「就是給台灣制定一個合理可行的特別行政區，估計不會讓大家都開心，事實上，我認為，也很可能，會是比香港更寬鬆的安排」。

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