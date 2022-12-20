英國名嘴憎梅根「想她遊街示眾」　專欄文章收1.2萬宗投訴

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）為Netflix拍攝的紀錄片《哈里王子與梅根》（Harry & Meghan）引發爭議，當地名嘴Jeremy Clarkson在《太陽報》專欄大談自己如何憎恨梅根、想見到她赤裸遊街示眾。這文章接到1.2萬宗投訴，他稱感震驚。《太陽報》網站已移除文章。



獨立新聞標準組織（Independent Press Standards Organisation）表示，截至12月19日下午5時，共收到超過1.2萬宗針對Jeremy Clarkson專欄文章的投訴。《衛報》指，這數字幾近是獨立新聞標準組織在2021全年收到的投訴量。

Jeremy Clarkson是《Top Gear》前主持，他19日在Twitter發文回應指，對於造成如此大的傷害感到震驚，未來會更加小心。他又指「我笨拙地提到了《權力遊戲》（Game of Thrones）中的一個場景，這讓很多人反感。」

Jeremy Clarkson之前在12月16日刊出的文章，內容寫道他希望見到梅根遭赤裸遊街示眾，而且被民眾擲糞對待。這場景與《權力遊戲》內女角瑟曦·蘭尼斯特（Cersei Lannister）的其中一幕類似。

在文章中，Jeremy Clarkson又指自己對梅根「恨之入骨」，指其討厭程度遠超於蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）或當地轟動一時的連環殺人犯露絲瑪麗（Rose West）。

Jeremy Clarkson在報章撰文，形容自己對梅根「恨之入骨」。（Getty Images）

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此言論一出惹來大量負評，他的女兒Emily Clarkson也稱不應散播仇恨。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）也批評Jeremy Clarkson，指對方應知道有關言論會帶來後果，形容這些言論不是說笑，而是充滿危險和不可原諒。他認為現在世界處於婦女經常受到暴力對待的時期，擁有影響力的男性應發表更有意義的觀點。