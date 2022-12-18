Netflix紀錄片梅根控王室冷漠　威廉仔女以行動擔當最佳闢謠者？

英國威廉王子與妻兒、英王查理斯三世、王后卡米拉12月15日在西敏寺參加聖誕聖詩禮拜儀式。喬治王子和夏洛特公主期間與祖父母親吻和擁抱。英媒16日稱，王室成員作出親密的互動，是在團結地反撃哈里王子妻子梅根的指控。



威廉王子（Prince William）、威廉王子妻子凱特（Catherine, Princess of Wales）、喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）、英王查理斯三世（King Charles III）、王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）15日一起出席聖誕聖詩禮拜儀式。

英國《每日鏡報》16日稱，記者在儀式舉行期間，拍攝到凱特首次公開向查理斯三世和卡米拉行屈膝禮。凱特先親吻查理斯三世的臉頰，然後再向他行屈膝禮，之後凱特親吻卡米拉的臉頰，並向她行屈膝禮。期間他們言笑晏晏，完全沒有拘謹的感覺。

查理斯三世其後親吻孫子喬治王子和孫女夏洛特公主的臉頰，卡米拉則擁抱孫子及孫女。

卡米拉和查理斯三世最後親吻威廉王子的臉頰。

《每日鏡報》16日稱，威廉王子和妻兒與查理斯三世夫婦之間的親密舉動，是表現王室成員在團結起來、反擊哈里王子（Prince Harry）妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）的指控。

梅根在為Netflix拍攝的紀錄片《哈里與梅根》（Harry & Meghan）指控英國王室成員互動時很拘謹。她提及初次與威廉王子和凱特見面時，她才知道對很多英國人來說，擁抱是會令人不快的行為。

梅根又談及初次與英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）見面時，哈里說見到英女王時要行屈膝禮，問她是否懂得行屈膝禮。梅根當時以為哈里只是在開玩笑。

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