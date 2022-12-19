Netflix紀錄片播出梅根惹人嫌　英國名嘴憎到入心：想看她被擲糞

英國哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）的妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）在英國的形象可謂毀譽參半，當地名嘴、《Top Gear》前主持Jeremy Clarkson12月16日表示，希望見到梅根遭赤裸遊街示眾，而且被民眾擲糞對待。不過言論一出，就惹來大量負評，連他的女兒都看不過眼，強調不應散播仇恨。



《衛報》及澳洲SBS電台19日報道，Jeremy Clarkson在英國《太陽報》（The Sun）專欄撰文，稱自己對梅根「恨之入骨」，指她的討厭程度遠超於蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）或當地轟動一時的連環殺人犯露絲瑪麗（Rose West）。

Jeremy Clarkson在報章撰文，形容自己對梅根「恨之入骨」。（Getty Images）

他提到自己晚上難以入睡，並咬牙切齒地幻想梅根被赤裸在全國各地遊街示眾、民眾高呼「可恥！」及向她擲糞的場面，認為與自己年齡相若的人都應該有此想法。

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不過他的女兒Emily Clarkson就與父親持相反立場，她在Instagram留言指，自己對於厭女症、欺凌和傳媒對待女性的問題上，一直有明確的立場，就是反對父親關於梅根的言論，她亦會繼續向受到網上仇恨針對的目標伸出援手。

倫敦市長簡世德（Sadid Khan）亦批評Jeremy Clarkson，指對方應知道有關言論會帶來後果，形容這些言論不是說笑，而是充滿危險和不可原諒。他認為現在世界處於婦女經常受到暴力對待的時期，擁有影響力的男性應發表更有意義的觀點。