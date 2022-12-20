Twitter逾1,000萬用戶支持他辭職後　Elon Musk擬限制投票資格

美國富豪馬斯克（Elon Musk）12月19日發起投票詢問自己應否卸任Twitter行政總裁後，超過1,000萬名用戶投票稱認為他應該卸任。他回覆網民留言時暗示，Twitter未來或僅付費的「藍剔」用戶才有投票資格。



馬斯克19日在Twitter推出網絡民意調查，詢問大家他是否應該卸任Twitter的CEO職務。這條推文迄今吸引超過1,700萬名用戶投票。有份投票的Twitter用戶中，57.5%覺得他應走人，另有42.5%用戶認為他不應辭職。

網民多特康姆（Kim Dotcom）在推文下留言稱，他認為大多數人都相信馬斯克，而當馬斯克是「深層集團」（Deep State）的敵人，發起像這樣的投票是失策之舉。

多特康姆指「深層集團」擁有最大型的機器人軍隊來投票反對馬斯克，自己希望馬斯克把這次投票作為一個蜜罐（Honeypot），以捕捉所有「深層集團」的機器人，然後再進行一次投票。

馬斯克其後回覆這條留言稱：「有趣」。

另一名網民Unfiltered☢Boss提議說，「藍剔」用戶應是唯一能參與和政策相關投票的人。

馬斯克回應道：「好主意。Twitter將作出這項改變。」