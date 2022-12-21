中俄海上聯合軍演　解放軍東部和北部戰區參加

中國解放軍東部、北部戰區海軍將參與12月21日至27日舉行的中俄「海上聯合-2022」聯合軍事演習。



據海軍新聞發言人高秀成大校12月20日介紹，根據中俄兩國年度軍事合作計劃，兩國海軍將於12月21日至27日，在東海海域舉行「海上聯合-2022」聯合軍事演習。

高秀成大校介紹，這次演習課題為「聯合維護海上安全」，設置聯合封控、臨檢拿捕、聯合防空、聯合救援、聯合反潛等課目，旨在展示雙方加強共同應對海上安全威脅、維護國際和地區和平穩定的決心能力，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

中方參演兵力包括導彈驅逐艦包頭艦、濟南艦，導彈護衛艦濱州艦、鹽城艦，綜合補給艦高郵湖艦，以及潛艇、固定翼預警機、反潛巡邏機、艦載直升機等；俄方參演兵力包括「瓦良格」號導彈巡洋艦、「沙波什尼科夫海軍元帥」號大型反潛艦、「完美」號和「阿爾達爾」號護衛艦、「佩琴加」號補給艦等。

《環球時報》21日稱一位跟蹤中俄演習多年的軍事專家對該報記者表示，從目前公開的演習課目和參演兵力來看，此次演習體現出中俄兩軍高度戰略互信，「首先，中俄雙方參演兵力都是雙方在役的主戰艦艇；其次，艦載武器裝備也較先進，搭載有先進的防空反艦導彈等。第三，演習課目中包含反潛、防空等，這隻有兩個有充分信任的國家之間才能舉行，體現出了中俄兩國高度的戰略互信。」