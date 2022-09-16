中國駕馭微妙的對俄關係

中國作為更具實力的國家，它不會成為俄羅斯的利益代理人，而是會維護自身的多面利益。



作者：韓詠紅／聯合早報副總編輯兼聯合早報網（中國）主編



時隔七個月後，中國與俄羅斯的最高領導人又再會面。不過，彼一時、此一時，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京本周在烏茲別克見面，時空環境已大為不同。

兩人上次見面是在冬奧即將開幕時的北京。彼時，世界還在競猜俄羅斯是否會入侵烏克蘭，中國承受美國等西方國家的壓力，正努力與俄羅斯抱團取暖，宣佈雙邊關係「上不封底」。眼下烏克蘭戰爭已開打，普京被西方國家視為破壞國際規則的「公敵」，不僅受到空前嚴厲的制裁，最近也在戰場上失利，處在敗退中。

最重要的不同，是普京更需要中國了。有評論形容，處在俄烏開戰以來最脆弱時刻的普京，將把中國視為救命稻草。反之，中國也看穿了這點，正更小心地拿捏微妙局面。一方面，中國必須維持與俄羅斯「背靠背」的戰略伙伴關係，如果因為俄羅斯倒下了，西方國家的火力就會集中對準中國；另一方面，如果在軍事或經濟上明顯援俄，就會觸發西方對華制裁，並且不利於中國在中亞地區的戰略佈局。

上合峰會・習普會：圖為俄羅斯克裏姆林宮發圖，可見中俄領袖在烏茲別克出席上合峰會期間進行會晤，圖為中國國家主席習近平。（AP）

當前的局面，對中國而言，既是危，也是機。

其實，已有清楚跡象顯示中俄關系不如此前熱絡，反而有些冷淡。比如，俄羅斯上周就對外透露，普京和習近平會在烏茲別克出席上海合作組織峰會期間會面，但是中國外交部直到本周二（9月13日），都遲遲不願證實會不會有「習普會」。

普京顯然更需要用「習普會」作對內宣傳，以提振個人聲勢，凸顯俄羅斯繼續得到中國的支持。克林姆宮也對媒體稱，上海合作組織提供了有別於西方中心機構的「另一選項」。中國也有興趣打造非西方主導的國際地緣政治組織，但俄羅斯在其中扮演什麼角色，這是另外一個問題。

本月上旬，中共三號人物——全國人大常委會委員長栗戰書對俄羅斯進行了訪問，中國官方的文告全文未見「烏克蘭」三字，反觀俄羅斯國家杜馬發布的文告，則突出中國表示「理解」和「支持」俄羅斯在烏克蘭的行動。一段流傳到推特上的視頻，顯示栗戰書對俄國家杜馬議長沃洛金說，美國和北約直接逼到俄羅斯家門口，「俄羅斯採取其認為應採取的一些措施，中方表示理解，而且從不同的方面給予策應。」

上合峰會・習普會：圖為俄羅斯克裏姆林宮發圖，可見中俄領袖在烏茲別克出席上合峰會期間進行會晤，圖為是俄羅斯總統普京。（AP）

一些網民認為，這坐實了中國支持俄羅斯開戰的說法，殊不知，「理解」和「策應」已是降了調子。中共中央外事辦公室主任楊潔篪本星期一（9月12日），會見即將離任的俄駐華大使傑尼索夫時說，中國願不斷「做細做實」兩國高水平戰略協作內涵，弦外之音是「在現在的水平做好即可」。

實際上，自從俄羅斯開戰以來，中國一直採取模糊曖昧或所謂「平衡」的立場，尤其克制不在軍事上支持俄羅斯，否則俄羅斯近期不會向伊朗、甚至朝鮮求購武器。當然，中國也對俄羅斯做出實際的「策應」，比如不久前中俄新簽訂的能源合約，將天然氣交易改為以人民幣和盧布支付。然而中國作為更具實力的國家，它不會成為俄羅斯的利益代理人，而是會維護自身的多面利益。

卡內基國際和平基金會副總裁方艾文（Evan Feigenbaum）就分析，中國的目標是在戰略層面與俄羅斯保持一致，以抵禦美國等西方國家的壓力，但不在戰術層面支持俄羅斯，以維護中國對國際市場準入利益，避免被西方制裁，同時建設與中亞其他國家的關係。別忘了，後者與烏克蘭都同屬前蘇聯加盟共和國，都非常害怕俄羅斯，也在警覺地觀察中俄有多親近。由此可見，「習普會」不是習近平疫後首次出訪的最大焦點，佈局中亞戰略才是。

2020年以來習近平首訪之地：中亞地區成中俄美新角力點？

新華社發布照片中，中國國家主席習近平（右）和哈薩克總統託卡耶夫9月14日在哈薩克首都努爾蘇丹總統府舉行的歡迎儀式上檢閱儀仗隊。（AP）

他出訪首站地哈薩克，就對俄羅斯入侵烏克蘭深感不安，公開遠俄羅斯而親西方。哈薩克總統託卡耶夫今年6月就罕見地當着普京的面，表示不會承認烏東地區盧甘斯克和頓涅茨克的獨立。

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中國深耕與中亞地區關係也長逾20年。2001年，以中國與俄羅斯等中亞六國發起、以反恐、反分離和極端主義為主旨的上海合作組織成立。這個西方評論人筆下的「不自由政體」聯盟，近年來在國際地緣政治上發揮愈來愈大的影響力。2017年，印度和巴基斯坦也加入。隨着伊朗今年「入會」，人口總數將佔全球44％，經濟總量佔全球四分之一。

然而，俄羅斯才是中亞地區原來的老大，忌諱中國在當地擴張影響力，如今俄羅斯深陷烏克蘭戰爭，讓中國有了進取的機會。提出長達25年之久，一直因俄羅斯阻撓而無法開建的中吉烏鐵路，本星期四（9月15日）總算由中國、吉爾吉斯和烏茲別克正式簽署文件開建，就是一個例子。

中國正採取「兩手策略」，在地緣政治利益與自身的政治理念的矛盾中努力平衡，目的是實現自身利益。不過，大國政治整體上都會愈來愈複雜，比如印度一方面加入美國主導的印太四國（QUAD），另一方面不配合西方制裁大量購買俄羅斯能源，最近又從美國主導的印太經濟框架（IPEF）中打退堂鼓，這也很讓大家看不清，也叫西方很頭痛吧？

本文獲《聯合早報》授權轉載

