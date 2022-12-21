中澳同意進行更多高級別對話　王毅稱可成互相需要的合作夥伴

澳洲外長黃英賢（Penny Wong）12月20日至21日訪問中國，她21日下午與中國外長王毅會面。黃英賢在會面後表示，澳洲和中國已同意就貿易、人權和安全問題，進行更多高級別對話。王毅說，中澳可成為互相需要的合作夥伴。



她表示：「我們已同意保持高層接觸，我們已同意在一系列領域中，進行進一步對話。」她呼籲中澳進行更有組織的對話。

據中國外交部所指，王毅表示中澳不存在歷史積怨，也沒根本利害衝突，應該也完全可成為互相需要的合作夥伴，而保持中澳全面戰略夥伴關係健康穩定發展，完全符合兩國人民根本利益，也有利於促進亞太區和世界的和平與發展。

他指21日對中澳兩國都是一個重要的日子，50年前，中國政府和澳洲工黨政府簽署建交公報，此訪恰逢中澳簽署建交公報50周年，具有重要標誌性意義。他說中澳關係曾長期走在中國與已發展國家關係前列，給兩國和兩國人民帶來實實在在的福祉。他稱過去幾年，中澳關係遇到困難和挫折，這是中方不願看到的，其中的教訓要充分汲取。

中澳關係：圖為2022年12月21日， 澳洲外長黃英賢與中國外長王毅在北京會面。（Reuters）

他表示，不久前，中國國家主席習近平與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在印尼峇里島（Bali）舉行積極和建設性會晤，為雙邊關係改善指明方向、作出戰略指引。

王毅說，中方讚賞澳新政府多次展現改善和發展雙邊關係的積極意願，雙方應共同落實兩國領導人重要共識，以紀念建交50周年為契機，回歸初心、校準航向、重整行裝再出發，推動雙邊關係進一步改善並可持續地向前發展。