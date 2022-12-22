世衛：非常關注中國重症個案增加　籲致力高危群體接種

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12月21日在記者會說，非常關注中國的新冠肺炎重症人數增加，呼籲中國集中精力為高危人群接種疫苗。他警告說，其滯後的疫苗接種率可能導致大量弱勢群體感染。



他補充說，世衛向中國提供支持，以便中國集中精力為全國風險最大的人接群種疫苗。

他說：「為對（中國疫情）情況的風險進行全面評估，世衛組織需要更詳細的重症程度、住院以及病人被送入醫院深切治療部的資訊。」

譚德塞說：「隨着重症的報告的增加，世衛組織非常關注中國不斷變化的形勢。」 他補充說，雖然死亡人數自全球峰值減少了90%以上，但新冠病毒仍有太多不確定性，無法得出疫情已結束的結論。

另一方面WHO表示擔心中國數據不足。一名WHO高層稱21日稱，隨着中國確診個案激增，中國可能難以統計個案。

WHO衞生緊急項目執行總監瑞安（Michael Ryan）稱據報在中國，重症數量相對較少，但據聞醫院深切治療部病房正在爆滿。他稱，不會說中國未有積極地向世衛報告，但認為報告的情況落後。

他說，中國60歲以上人群的疫苗接種率比許多國家落後。他又指出國產疫苗的有效率約為50%。

WHO表示它準備與中國合作，改進中國收集住院和死亡等關鍵因素數據的方式。