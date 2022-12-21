新冠感染者入住酒店自我隔離　入住率約80%「抗陽」成效大嗎？

內地放寬防疫措施，但不少省市都傳出有大量市民受感染。為了保護家人，有新冠感染者就無奈選擇「酒店抗陽」，浙江金華市一間酒店就改造成「自我隔離酒店」，只接待感染者入住。



《澎湃新聞》報道，金華永康市某酒店宋經理表示，不少酒店會員感染新冠後，紛紛諮詢是否能在酒店自我隔離，酒店集團見狀才將旗下一間酒店臨時改造成自我隔離酒店，只接待陽性感染者入住，目前的入住率約80%。

今年3月，該酒店曾被用作隔離酒店，12月15日才結束，員工都經過培訓。周日（18日）起，酒店只接待陽性客人，不含三餐的每晚價格為300元（人民幣，下同），含三餐400元，「有個住客預定了7天，入住第二天得知家人都陽了，覺得在酒店自我隔離沒意義了，立刻退房回家了」。

據介紹，酒店已準備N95口罩、即棄手套和隨餐配送的中藥湯劑等，每位住客「單路線閉環入住」，即從進入酒店到房間都要行走固定通道。同時，酒店會以機械人運送餐飲或客人所需物品到房門外，垃圾清理則要客人打包、紮好後放在房門外，酒店安排專人每日定時消殺、處理。

酒店會以機械人運送餐飲或客人所需物品到房門外。圖為北京市朝陽區的秋果酒店亞運村國家會議中心店，工作人員將外賣放入機械人中。（新華社）

浙江杭州臨平區文化和廣電旅遊體育局曾倡議，陽性患者若無奈選擇酒店抗陽，請提前備足隔離期間的防疫用品、藥品及生活用品。抵達酒店全程戴口罩，不前往人群密集場所；入住期間不用中央空調，不要求上門服務，選擇非接觸式送餐；自行清理房間垃圾、紮緊袋口放在指定位置；離店時提醒酒店做好消殺清潔。

在雲南昆明市，當地有酒店推出398元一晚的「抗疫套餐」，包含三餐和一支抗原試劑。為保障未感染旅客的安全和其他業務不受影響，酒店實施分樓層管理，餐飲通過無接觸式送到房門口，顧客離店後消殺房間。

網民睇法：

為了孩子老人可以理解，但是作用不大



這個其實挺好的。家裏有老人小孩的，最擔心的是想辦法不傳染給他們。另外作為過來人，轉陰後最頭疼的是處理各種感染垃圾和家裏的消殺。如果有這樣的酒店，至少消殺這一塊真的省了大力氣了。



有用嗎 現在陽性都要上班了



當時免費進方倉，現在自己掏錢



這家酒店會做人！又賺錢又賺口碑



哈哈哈免費的不住收費的搶著住



如果全國都實行這種酒店，我想資本會讓新冠再流行三年



私營方艙住的就開心



萬一有陽的死在酒店裏，酒店要不要承擔責任？

