廣東多間藥房自發贈藥　東莞派10萬粒布洛芬市民憑身份證免費領取

據《南方都市報》報道，東莞10萬片布洛芬在日前到貨，或於12月22日發放至全市各鎮街的41家東莞國藥門店，市民可免費領取。



東莞市場監督管理局近期發布了《關於進一步規範藥品流通市場秩序的通告》和《零售藥店疫情期間保質保供工作指引》，要求各藥品經營企業履行社會責任，加大感冒退熱類藥品等疫情防控藥品的供應。

東莞國藥響應市政府防疫工作要求，在東莞市場監督局的協調和東城街道配合下，將首批到貨的10萬粒布洛芬退燒藥免費贈送給有需要的市民。經過店員確認症狀後，每位市民登記身份證後，可領取6粒布洛芬。店員介紹，這些藥物大概能維持1至3日的用藥需求。

除東莞以外，深圳、惠州、佛山等城市也有藥店自發向民眾「贈藥」。

佛山市佛心大藥房的7家門店向顧客免費發放阿咖酚散，每天限量5000份，每人一份5小包。藥房工作人員稱，「免費送藥是為了安撫市民，讓他們不要恐慌，有緊急需求可以找我們。」今日（21日）開始，活動從7家門店拓展至所有門店，每家每天派發100份，持續到月底活動結束，預計送出10萬份。

深圳市龍華區福城街道的龍新國藥房也張貼「贈藥」告示，「如果您發燒39度以上買不到藥，可以到本店來免費領取退燒藥2天的量，留給有需要的人，領完為止！望君健康！」工作人員表示，贈藥是門店自留的安乃近片，為幫助更多有需要的人，門店會將藥品發放給有發熱證明的顧客。