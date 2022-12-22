美國眾議院公開特朗普稅務紀錄　2020年無交入息稅

美國眾議院歲入委員會（House Ways and Means Committee）12月21日公開上屆總統特朗普（Donald Trump）在2015至2020年間的稅務紀錄，文件顯示，他報稱在2020年的生意收入大減，令他無需繳交入息稅。



英國廣播公司（BBC）報道，該份文件披露，特朗普及妻子梅拉尼婭（Melania Trump）在2015至2020年間，每年靠投資獲利數億美元（下同），但同時聲稱在地產等生意大蝕數百萬，大幅減低收入稅應繳交稅項。

特朗普夫婦在2018年的淨收入為2430萬美元，合共交了100萬元稅款；而他們在2019年則錄得440萬元收入，稅款13.4萬元。不過兩人在2017及2020年就分別報得1290萬元及480萬元負收入，因此入息稅分別只有750及零元。

委員會質疑部分稅務寬減的合法性，當中包括一筆9.16億元的帳款，他們指該筆款項缺乏細節。另外委員會亦批評，國稅局（IRS）在特朗普上任的首兩年，都沒有審計對方的稅務紀錄。

特朗普的發言人認為，委員會公開該紀錄有政治動機，稱像特朗普遭受如此不公，所有美國人都可能會面對同一情況。