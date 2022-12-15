美媒共和黨選民調查：德桑蒂斯支持度超越特朗普

美媒12月15日發布最新民意調查結果，顯示美國共和黨可能在未來初選中投票的選民，對佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）可能是2024年美國總統大選候選人很感興趣，對他的好感超越對前總統特朗普（Donald Trump）的。



這批受訪選民會在1年多後的美國共和黨黨內初選參與第一輪提名投票。

《華爾街日報》15日報道民調結果，稱假設兩人對決，德桑蒂斯會以52%的支持度，擊敗38%的特朗普，兩者相差14個百分點。

民調顯示，表示可能會參與共和黨黨內初選或提名戰投票的人當中，德桑蒂斯既有知名度又受歡迎，其中86%的人對他持正面看法，對特朗普持正面看法的人有74%。只有十分之一的潛在選民稱，他們對德桑蒂斯了解不夠，無法就他表達意見。

在所有已註冊的選民中，對德桑蒂斯持正面看法的人佔43%，而對特朗普持正面看法的人佔36%。

自該報2021年11月以來發布的民調結果，特朗普與德桑蒂斯的組合，是眾多組合中特朗普支持度最低的一組，而且是因他在共和黨人中支持度下降，導致數字被拉低的。自2022年3月份以來，特朗普在共和黨選民中的支持度已從85%降至74%，而對他持負面看法的比率已從13%增至至23%。

此外民調結果顯示，共和黨人對特朗普的前副手彭斯（Mike Pence）參選的支持微乎其微。對他持正面看法的共和黨選民為48%左右，倘彭斯與特朗普對決，特朗普會以63%對28%輕鬆勝出。潘斯2022年已表示他正在考慮競選總統。