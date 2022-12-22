澤連斯基「高安全規格」訪美先繞路波蘭　美媒：如小型國事訪問

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）12月21日突然訪問美國，據外媒指，為確保安全，他先是秘密地坐火車繞路去波蘭，然後再乘坐美國政府飛機赴美。美方還為此行動員了數以百計的執法和情報人員，把澤連斯基這次訪問當作「小型國事訪問」看待。



路透社報道，澤連斯基20日晚上先秘密地乘坐火車前往波蘭，然後在21日早上抵達波蘭南部城市普熱梅斯烏（Przemysl），根據波蘭電視台拍攝的畫面，澤連斯基當時在火車站現身，同行者還有美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）。

澤連斯基（右二）2022年12月21日乘坐美國政府飛機抵達華盛頓後，烏克蘭駐美國大使馬爾卡羅娃（Oksana Markarova，藍衣女士）在場迎接（Reuters）

報道指，澤連斯基的訪問行程已籌劃多天，而且由於擔心澤連斯基的安全，是秘密籌劃，直至有傳媒在20日透露消息。

澤連斯基在波蘭再登上美國政府專機，然後在21日抵達美國馬里蘭州的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），之後再隨車隊前往華盛頓的總統招待所，稍作休息後再到白宮。

圖為澤連斯基（左）2022年12月21日到訪美國國會，獲議長佩洛西歡迎（Reuters）

美國廣播公司（ABC）引述消息人士報道，澤連斯基此行被視作「小型國事訪問」，美方出動了數以百計的執法和情報人員，據美方官員指，澤連斯基前往美國國會演說之行還類似於國情咨文的安全準備工作。

根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）指，澤倫斯基還可能快將訪問英國、法國和德國等國家。