澤連斯基訪美｜俄烏戰爭曠日持久大勢已定

俄烏戰爭已持續超過300日。人們也許還記得2月24日開戰之初，美國曾一度有過幫助烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）逃出基輔的提議，卻遭到後者拒絕。如果當初沒有這個決定，也許戰爭早就完結。

在戰局再陷僵持的今天，剛剛親身探訪過頓涅茨克（Donetsk）前線巴赫穆特（Bakhmut）苦守五個月的士兵之後，澤連斯基12月21日首度離開國境，越過大西洋飛到華府進行了短短10個小時的訪問。身穿一貫橄欖綠戰時便裝的澤連斯基在白宮與西裝筆挺的拜登進行了面對面會晤，並一同見記者，其後澤連斯基亦親到國會山向參、眾兩院國會議員發表講話。匆匆行程之後，澤連斯基帶回國的，除了是愛國者導彈，還有美國看似堅定的戰爭支持。

拜登確認「愛國者」輸烏

在兩人會面之前，澤連斯基向拜登送上了代表戰功的十字徽章，徽章來自一個烏克蘭前線軍官，他希望將此交到被他形容為「非常勇敢的總統」拜登手中。拜登亦以「偉大領袖」去形容澤連斯基，並提到他在美國也是（《時代雜誌》的）「年度人物」。

在會後的記者會上，拜登重申「普京並沒有意圖結束這場殘酷的戰爭」「美國承諾保證勇敢的烏克蘭人能繼續在俄國進侵之下保衛國土，無論它需要多長時間」——這當然以澤連斯基最想聽到的一句話。

12月21日，美國華盛頓，澤連斯基與拜登會談後出席記者會。拜登指了解烏克蘭渴望和平，惟俄羅斯無意停戰，美國會繼續站在烏克蘭一方。（美聯社）

拜登這一句話暫時也繼續有實際行動支持。趁着澤連斯基訪問的契機，拜登與他同場宣布了新一輪總值18.5億美元的軍事援助，其中最受人注目的更是美國一直以來也不願提供的愛國者導彈防禦系統。雖然只得一套，而烏軍人員還要先受一段時間的訓練才能使用，但這將是西方對烏軍援至今第一套能攔截彈道導彈的防空配備，有助阻礙俄國未來進一步的能源基建攻擊。

同時，預計即將通過國會的1.7萬億美元開支法案當中也包括了大約450億的對烏援助，使美國自開戰以來累計的對烏援助總額邁向1,000億大關。

雖然拜登的對烏援助一直小心冀冀，至今也未肯提供射程300公里的ATACMS導彈，以免烏克蘭以之攻擊俄國境內目標，惡化戰局，但其民主黨陣營對烏克蘭的支持大體是堅定的。有可能動搖的是國會，特別是來年1月之後眾議院將會落入共和黨之手，而共和黨一直較傾向質疑對烏援助的價值。

國會兩黨支持仍在

因此，這一次澤連斯基的美國行，與拜登的親切談話只是外交客套，重點是其對國會兩院的演講。

澤連斯基的國會講話針對全美國人，強調為烏克蘭而戰即為自由而戰，完全沒有偏向美國任一黨的意味。特別針對着共和黨人對於援烏撥款運用沒有充足監管的憂慮，澤連斯基表明美國的錢「並不是慈善捐款，而是對於全球安全和民主的投資，我們以最負責任的方式去運用」。他又呼籲在座的議員們要幫忙保證美國領導地位繼續是跨越國會兩院和跨越美國兩黨的。未有點名中國，澤連斯基也表明烏克蘭的勝利將會向「任何潛在進侵者」證明「沒有任何人能夠…..逆他人意願而主宰他人」。

12月21日，美國華盛頓，澤連斯基於美國國會發表演講，並帶來了得到前線士兵簽名的烏克蘭國旗。（美聯社）

從共和黨國會議員態度來看，對於烏克蘭的支持依然是主流意見。參議院少數派領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）表明「全世界最重要的東西就是要在烏克蘭打敗俄羅斯人」。面對黨內極右壓力的眾議院共和黨領袖、未來很可能成為議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）也有親身出席聆聽澤連斯基的講話，並與其他議員一起站立拍掌。而一些此前曾投票反對援烏撥款的共和黨議員也有出席，較為例外的知名缺席人物就只有曾支持QAnon陰謀論的共和黨佐治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）。

根據無黨派智庫「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）在11月中下旬進行的民意調查，美國尚有絕大多數民意支持在軍事、經濟、接收難民和制裁俄羅斯等四個層面繼續援助烏克蘭，其支持度分別達至65%、66%、73%和75%。有四成人支持美國無限期以現時水平支持烏克蘭，另有27%認為美國應該軍事介入使烏克蘭更具優勢從而儘快結束戰爭。不過，認為美國應促使烏克蘭盡早達至和平的民意也由7月的38%升至47%。

在此等民意基礎之上，華府對於援助烏克蘭的兩黨共識就算比往日減弱了一些，依然是相對穩固的。

當然，澤連斯基也知道長期依靠他人始終有其風險。在其國會講話之中，他就間接為這場戰爭設下了一個期限：「明年將是一個轉捩點。」從國會即將通過的援烏撥款，以至國會整體的援烏意願來看，再支持多一年大概是沒有疑問的。而另一邊廂，歐盟上周也通過了180億歐元的對烏援助，可見歐盟也搭上了這列長期作戰的班車。

12月21日，美國華盛頓，烏克蘭總統澤連斯基抵達白宮，獲美國總統拜登（Joe Biden）迎接。（美聯社）

普京繼續長期投入烏戰

無獨有偶，在新年來臨之前展望長期作戰，並不只有拜登和澤連斯基。在澤連斯基訪問美國的同一天，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）也主持了國防部高層的年度會議。期間，普京表明政府對於軍隊並沒有任何「撥款」限制，聲言「國家、政府將會給予軍隊所有它所要求的」。

同一時間，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）也提出了各種擴軍提案，包括重新建立莫斯科和列寧格勒軍區、各種新軍團的建立、將俄國軍隊人數增加至150萬、上調徵兵年齡區間等等。這些變動都顯示出普京的「特別軍事行動」正進一步往正式戰爭的方向發展。

近來普京自己也愈來愈有「親自指揮」烏克蘭戰爭的影子。上周五（12月17日），他就罕有地訪問了一個未公開地點的對烏作戰指揮中心。12月20日，普京又指令安全部門制止外國特別行動人員的活動，其後又在一個儀式上表揚了公投入俄四州的親俄領袖，以至俄國國內的好戰派意見領袖。

在澤連斯基訪問美國的同一天，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）也主持了國防部高層的年度會議。（路透社）

雖然普京近日多次承認烏克蘭俄控區情況「極度困難」，而其國內局部動員令的執行也出現了一些問題，但他很明顯將會繼續堅持下去，只叫國防部更多考慮民間批評並迅速回應。本月稍早，普京已表明在烏克蘭的作戰將會是一個「長久過程」。

認識到自己無法在烏克蘭戰場上速戰速決之後，普京的「普一招」就是跟西方賭誰能夠長久堅持下去。經過這次澤連斯基訪美之後，美國以至歐洲很明顯也有了至少堅持多大概一年的準備。因此，在可預見的將來，這場戰爭將會是西方與普京的韌性比拼。

今天的戰爭，特別是跟一個核大國的戰爭，最終也是要在談判桌上了斷。西方國家和烏克蘭的理想操作，就是不斷進逼普京，讓烏克蘭緩緩推進，使普京擔心其烏東據點以至克里米亞都有失守的危機，因而不得不主動尋求和平。至此，對於一個處於戰場劣勢的普京，烏克蘭才有可能正式交出克里米亞等地，以換取更堅實安全保障的可能。

這些其實都是最近俄烏戰爭的趨向，澤連斯基的美國行，只是讓外界更加清晰地看見此一局勢發展而已。